Cambia la programmazione di Rai 1 e quindi la messa in onda per una delle serie tv più seguite della stagione. Ad essere spostata è la fiction Rai I Bastardi di Pizzofalcone 3 con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Vediamo quando andrà in onda la terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 e il perchè del cambio di programmazione in merito alla messa in onda della seguitissima fiction Rai.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: quando andrà in onda la terza puntata?

L’appuntamento con la terza stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 è solitamente in programma il lunedì sera alle 21.25 circa su Raiuno, come avvenuto per le prime due puntate. La prossima settimana però la terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 non andrà in onda di lunedì ma bensì di Domenica 3 settembre 2021 sempre su Rai 1 alle ore 21.25.

L’annuncio dello spostamento della messa in onda è stato dato dalla Rai con un post sui propri canali social. La terza puntata della fiction Rai quindi si anticipa di un giorno. In molti si sono domandati il perchè di questo cambio di programma, visto il grande successo riscontrato il lunedì sera. Di seguito vi spieghiamo il perchè di questo cambio di programma.

Perchè la fiction con Alessandro Gassmann andrà in onda domenica 3 ottobre 2021

Il cambio di programma in merito alla messa in onda della terza puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3, molto probabilmente è dovuto alle elezioni amministrative previste per i giorni 3 e 4 ottobre 2021. Evidentemente la Rai seguirà in diretta lo spoglio elettorale con uno speciale dedicato alle elezioni amministrative 2021.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 rimarrà in programmazione di domenica?

Al momento non si hanno notizie in merito ad una decisione della Rai di lasciare in programmazione la fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini la domenica o riportarla nuovamente in onda il lunedì come di consueto.