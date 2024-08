“House of the Dragon“, il prequel di “Game of Thrones”, ha riportato l’attenzione sui draghi e sulla dinastia Targaryen. Ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie originale, “House of the Dragon” esplora il conflitto interno alla famiglia Targaryen e il ruolo cruciale che i draghi hanno giocato nella storia di Westeros. Ecco una guida completa a tutti i draghi presenti nella serie, ciascuno con le proprie caratteristiche e cavalieri.

House of the Dragon, tutti i draghi e chi li cavalca

Un ripasso dei draghi di House of the Dragon (e di chi li cavalca).

Syrax

Cavaliere: Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen Descrizione: Syrax è un drago dalla vivace colorazione gialla, montato da Rhaenyra Targaryen fin da giovane. È noto per la sua maestosità e fedeltà, sebbene la sua indole sia più pacifica rispetto ad altri draghi guerrieri.

Caraxes

Cavaliere: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Descrizione: Soprannominato il “Wyrm Sanguinario”, Caraxes è un drago rosso particolarmente feroce. Il suo aspetto lungo e sottile gli conferisce un’aura di pericolosità e agilità in battaglia, riflettendo la natura bellicosa del suo cavaliere, Daemon Targaryen.

Meleys

Cavaliere: Rhaenys Targaryen

Rhaenys Targaryen Descrizione: Conosciuta come la “Regina Rossa”, Meleys è celebre per la sua velocità e scaglie di un rosso intenso. Rhaenys Targaryen, una delle dragonieri più esperte, guida Meleys con abilità, rendendola una formidabile presenza in cielo.

Vhagar

Cavalieri: Laena Velaryon, Aemond Targaryen (successivamente)

Laena Velaryon, Aemond Targaryen (successivamente) Descrizione: Vhagar è uno dei draghi più antichi e imponenti, avendo combattuto al fianco di Aegon il Conquistatore. Con le sue enormi dimensioni e la potenza distruttiva, è una leggenda vivente nella storia dei draghi di Westeros.

Seasmoke

Cavaliere: Laenor Velaryon

Laenor Velaryon Descrizione: Questo giovane drago argenteo è noto per la sua velocità e agilità. Laenor Velaryon lo cavalca con destrezza, dimostrando l’efficacia di Seasmoke nelle battaglie aeree.

Sunfyre

Cavaliere: Aegon II Targaryen

Aegon II Targaryen Descrizione: Sunfyre, spesso chiamato “il Dorato”, è famoso per le sue scintillanti scaglie dorate che lo rendono uno dei draghi più belli della storia Targaryen.

Dreamfyre

Cavaliere: Helaena Targaryen

Helaena Targaryen Descrizione: Dreamfyre, con scaglie blu e argento, è un drago dall’aspetto elegante e maestoso. Montato da Helaena Targaryen, rappresenta una presenza imponente e fiera nei cieli.

Vermax

Cavaliere: Jacaerys Velaryon

Jacaerys Velaryon Descrizione: Un giovane drago verde che cresce insieme al suo cavaliere Jacaerys. Vermax è ancora in fase di maturazione, ma promette di diventare un formidabile drago guerriero.

Arrax

Cavaliere: Lucerys Velaryon

Lucerys Velaryon Descrizione: Un altro giovane drago, noto per il suo legame stretto con Lucerys Velaryon, Arrax dimostra grande lealtà e coraggio in volo.

Moondancer

Cavaliere: Baela Targaryen

Baela Targaryen Descrizione: Moondancer è un piccolo drago agile, con scaglie dai colori chiari. La sua velocità e manovrabilità lo rendono un avversario difficile da battere nei cieli.

Tyraxes

Cavaliere: Joffrey Velaryon

Joffrey Velaryon Descrizione: Un giovane drago, ancora in crescita, che promette di seguire le orme degli altri grandi draghi Targaryen.

Stormcloud

Cavaliere: Aegon III Targaryen

Aegon III Targaryen Descrizione: Un drago piccolo, montato da Aegon III in situazioni critiche, rappresentando speranza e sopravvivenza.

Tessarion

Cavaliere: Daeron Targaryen

Daeron Targaryen Descrizione: Chiamato “la Regina Azzurra”, Tessarion è noto per le sue brillanti scaglie blu. È un drago giovane ma potente, cavalcato da Daeron Targaryen.

Vermithor

Un tempo appartenuto al longevo re Jaeherys I, Vermithor, drago bronzeo tra i più imponenti che si siano mai visti a Westeros, era senza un cavaliere. Lo invoca Daemon alla fine della prima stagione, covando con Rhaenyra la speranza che prima o poi si trovi un Targaryen della loro parte pronto a cavalcarlo. Poi nella seconda stagione trova un cavaliere in Hugh Hammer.