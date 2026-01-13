L’attesa è finita: da oggi – martedì 13 gennaio 2026 – arriva HBO Max Italia, il canale della piattaforma di Warner Bros. Discovery. Una novità che farà ben felici gli appassionati di film, serie tv e documentari visto che l’offerta del catalogo è davvero variegata e diversificata. Ma come funziona HBO Max? Scopriamo il costo, i piani di abbonamento disponibili e il catalogo di film e serie tv.

HBO Max Italia, costo e piani di abbonamento

HBO Max Italia fa il suo debutto nel nostro Paese da oggi, martedì 13 gennaio 2026, sulla piattaforma di Warner Bros. Discovery segnando una svolta nel panorama dello streaming. Dopo anni di attesa arriva anche in Italia il canale HBO Max tra i più accreditati e seguiti in America e debutta ufficialmente nel mercato italiano con una vasta offerta di film, serie tv e documentari disponibili sul catalogo online della piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery. Ad oggi HBO Max è disponibile in più di 100 Paesi e finalmente arriva anche in Italia per la gioia degli appassionati di serie tv cult, film di blockbuster, produzioni originali e contenuti sportivi in diretta, tutti accessibili tramite un’unica app.

Ma quanto costa HBO Max Italia? Il canale arriva con una serie di pacchetti disponibili. Si parte dal piano Base al costo di 5,99 euro al mese e consente la visione dei contenuti in Full HD. Attenzione: questo piano è con pubblicità. Il piano Standard, sempre in Full Hd e con la possibilità di 30 download, ha un costo di 11,90 euro al mese. Infine il piano Premium al costo di 16,99 euro al mese consente la visione in 4K Ultra HD con Dolby Atmos fino a quattro dispositivi in contemporanea e 100 download. A questi tre pacchetti si aggiunge il piano Sport al costo supplementare di 3 euro.

HBO Max Italia, catalogo e cosa vedere

Il catalogo di HBO Max Italia offre serie originali, ma anche film DC Universe, una buona parte del catalogo Cartoon Network, tantissimi titoli Warner Bros. e molto altro. Il canale è disponibile sia tramite APP su smartphone, ma anche su smart TV, tablet, console e browser web. L’intero catalogo HBO e Warner Bros. arriva nel nostro paese senza intermediari. Tra i titoli già disponibili in catalogo ci sono: House of the Dragon e The Last of Us, due serie cult. E ancora: The White Lotus e IT: Welcome to Derry, la nuova stagione di Euphoria.

Non solo, nel catalogo di HBO Max Italia anche serie cult come “Friends” e “Big Bang Theory“. Tra i film disponibili sul catalogo di HBO Max Italia: “Superman“, “The Batman“, “Weapons“, “The Conjuring” e tutta la saga di “Harry Potter“.