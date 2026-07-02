Su Hbo Max, a Luglio, si aggiungo altri titoli al catalogo. Seppur minori rispetto ai mesi precedenti, le novità si prospettano interessanti. Tra film e serie tv, come Stuart Fails to Save the Universe, con 10 episodi a rilascio settimanale dal 24 Luglio, ma anche leggendari ritorni, vediamo insieme cosa aspettarci dalla piattaforma questo mese.

HBO Max: i film e le serie tv più attese di Luglio 2026

Le novità partono già dal 1° luglio, giorno in cui arriva il film documentario Bang My Box: The Robin Byrd Story. Diretto e prodotto da Jyllian Gunther e Stephanie Schwam e prodotto dalla Pretty Matches Productions di Sarah Jessica Parker, questo titolo segue la storia dell’iconica conduttrice della televisione pubblica newyorkese, Robin Byrd. Tra il 1977 e il 1998, Byrd ha creato e guidato un programma notturno diventato fenomeno di culto, grazie al suo stile provocatorio e anticonformista. Tra intrattenimento per adulti, libertà di espressione e positività sessuale, la conduttrice è stata una rivoluzionaria che ha anticipato di decenni il linguaggio della cultura e del mondo attuale.

Sempre nella stessa data, al catalogo si aggiunge C’è ancora domani, il film diretto, interpretato e co-scritto da Paola Cortellesi. La pellicola ha conquistato pubblico e critica sia in Italia che all’estero. Ambientata nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale, è incentrata sulla vita di Delia. La donna è intrappolata in un matrimonio violento e in una quotidianità fatta di soprusi e sacrifici. Quando una lettera inaspettata arriva a sconvolgere la sua routine, Delia inizia a immaginare la possibilità di un futuro diverso.

Dal 3 luglio in piattaforma arriva anche il titolo horror Lee Cronin- La mummia. In questo film, la giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto nel nulla. Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno. Ma quello che dovrebbe essere una gioia, si trasforma presto in qualcosa di sconvolgente.

Dal 9 luglio sarà disponibile un grande ritorno. Arriva infatti Space Jame, iconico film degli anni ’90 con Michael Jordan e i Looney Tones, seguito dal suo sequel più recente Space Jame: New Legends. Uscito nel 2021, in quest’ultima pellicola il protagonista è un’altra leggenda del basket: LeBron James.

Poi, dal 24 Luglio, si aggiunge al catalogo Stuart Fails to Save the Universe. Composta da 10 episodi con un rilascio settimanale ogni venerdì, la serie tv è uno spin-off di The Bing Bang Theory. Il protagonista è Stuart Bloom, l’iconico proprietario del negozio di fumetti, che deve ristabilire la realtà dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard. Causando accidentalmente un Armageddon del multiverso, in questa missione viene aiutato dalla sua fidanzata Denise, dall’amico geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Lungo il percorso incontreranno versioni alternative dei personaggi di The Big Bang Theory. Ma qualcosa andrà decisamente storto.

L’appuntamento col ciclismo

Da sabato 5 luglio da Barcellona parte la 113ª edizione del Tour de France. Con 3.333 chilometri, 21 tappe trasmesse in diretta integrale su HBO Max e discovery+ fino all’ultimo traguardo di domenica 26 luglio sugli Champs Elysees, con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser e l’appuntamento dopo-tappa con Tour 360 sul canale YouTube di Eurosport Italia. Dopo le prime tre tappe catalane con sconfinamento pirenaico a Les Angles, La Grande Boucle avrà il primo grande arrivo in salita a Gavarnie-Gèdre, giovedì 9 luglio. Il 19 luglio la scalata del Plateau de Solaison e il doppio passaggio sull’Alpe d’Huez, che il 24-25 luglio decreterà la maglia gialla.