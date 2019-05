Harry e Meghan, il film per la tv arriva in esclusiva assoluta su La 5. La storia d’amore tra il Duca e la Duchessa di Sussex è stata romanzata in una pellicola trasmessa da Lifetime e distribuito da A&E Network. Ecco la data di messa in onda per l’Italia.

Harry e Meghan film: dove vederlo

Lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21.15 in esclusiva assoluta su LA5 sarà trasmesso Harry e Meghan, il film per la tv che ha fatto sognare i milioni di appassionati di Royal Family. Ad un anno esatto dal matrimonio tra Harry e l’attrice Meghan Markle, anche il pubblico italiano potrà vedere il film che racconta la storia d’amore tra il Duca e la Duchessa di Sussex.

Si tratta di una serata davvero speciale che La5 ha voluto dedicare a pochi giorni dalla nascita di Archie, il Royal Baby primogenito della coppia, settimo nella linea di successione alla sua bisnonna la regina Elisabetta di Inghilterra.

Il film comincia dall’infanzia di Harry. Sono trascorsi pochi anni dalla morte di Lady Diana e il piccolo Henry è in vacanza in Africa con tutta la famiglia. Meghan, invece, vive una realtà completamente diversa: figlia di una coppia mista, è alle prese con la sua immagine di donna. Dall’infanzia – adolescenza poi il film fa un salto temporale fino al primo appuntamento tra i due e alla scintilla di un amore passionale e travolgente.

Harry e Meghan figli: è nato Archie!

Un amore che ha catalizzato l’attenzione di mezzo mondo e che ha fatto chiacchierare non poco la Royal Family. A seguire, subito dopo il film, sempre su La5 andrà in onda lo speciale “Harry&Meghan: una storia d’amore” condotto da Lavinia Orefici con la partecipazione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Lo speciale racconta l’ultimo anno di Harry e Meghan: dal matrimonio celebrato il 19 maggio del 2018 fino ai primi onori alla Regina. Non solo, il duca e duchessa di Sussex si sono ritrovati a condividere diverse prime volte insieme: il primo Royal Tour, la prima corsa di cavalli ad Ascot fino alla prima gravidanza.

Harry e Meghan, infatti, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Archie, nato alle 5,26 del 6 maggio.