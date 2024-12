A Guillermo Mariotto durante la puntata di stasera di Ballando con le Stelle, è stato dato un cartellino giallo, usando il gergo calcistico, quindi nessuna “espulsione” per lui dal programma.

Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle: le scuse – Video

Milly carlucci ha giurato di non sapere nulla di come si sarebbe risolta la vicenda: “La domanda che proprio nessuno mi ha fatto durante questa settimana è stata questa: “ma ci sarà mariotto?”. La risposta, in questo preciso momento, vi giuro, non ce l’ho… però può darsi che ce l’abbia più tardi quindi abbiate pazienza. Ne abbiamo parlato tantissimo e ne parleremo ancora. E vedremo se arriverà guillermo ad occupare il posto che da 20 anni lui occupa in ogni puntata”.

Dopo aver chiesto addirittura a Bruno Vespa, presente per promuovere il suo libro un’opinione sul caso, Milly Carlucci ha sciolto le riserve dopo la prova “a sorpresa” con i parenti e l’ospitata del cast del film Io e te dobbiamo parlare (Siani, Pieraccioni e Chillemi): “C’è una situazione che pesa su di noi, che ha lasciato un vuoto, nel senso che come vedete nella giuria c’è un posto che è vuoto. Quando mariotto se ne è andato nell’ultima puntata, c’è stato un gran polverone, tante ipotesi, ognuno ha detto la sua. Qualunque fosse la giustificazione, sicuramente non è stato un atto trascurabile, è stato un atto grave: questo è uno studio della rai e non può essere lasciato così, senza una spiegazione plausibile e importante. Abbiamo parlato con guillermo, con la rai e alla fine di tutti questi discorsi, quello che abbiamo capito è che guillermo ci ha detto di essere in un suo momento di particolare difficoltà. Può capitare a ognuno di noi. Non giustifica ciò che è successo ma ci fa capire perché è successo. Guillermo sta con noi da 19 anni. è una parte del nostro corpo, del nostro cuore. Non possiamo non tenere in considerazione quello che sta succedendo nella sua vita. Gli diamo un cartellino giallo, il riconoscimento di un comportamento sbagliato ma non è la fine. Non è un cartellino rosso”.

Il discorso discorso di scuse di Mariotto

A questo punto è andato in onda un filmato contenente un videomessaggio di scuse dello stilista: “Sono qui a fare mea culpa. Uno non deve lasciare il lavoro così. Ho dovuto assentarmi con sommo dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress per ciò che sta accadendo nella mia vita. Chiedo scusa in tutti i modi possibili perché io ho mancato di rispetto a voi, al mio pubblico adorato, a tutti, mi dispiace”.

Guillermo Mariotto è entrato in studio con un mazzo di rose, accettando il rimbrotto in diretta della conduttrice: “Accetto i tuoi fiori. Ma ora adesso ci mettiamo lì e siamo molto seri”.