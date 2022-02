La vita di Alice, assistente di produzione di un’emittente torinese, è una continua ricerca dell’amore tra aspirazioni lavorative e astri da consultare. Quando arriva la seconda stagione di Guida Astrologica Per Cuori Infranti? Scopriamo le novità sul cast e sulla trama della serie Netflix diretta da Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi.

Guida Astrologica Per Cuori Infranti: la seconda stagione su Netflix dall’8 marzo

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha confermato Guida Astrologica Per Cuori Infranti con l’arrivo l’8 marzo 2022 della seconda stagione. La serie tv è tratta dal romanzo di Silvia Zucca e avrà sei episodi intitolati con gli ultimi sei segni zodiacali: Bilancia, Sagittario, Pesci, Capricorno, Scorpione e Acquario.

Gli episodi sono già pronti dal momento che sono stati girati durante la prima stagione e faranno entrare, ancora di più, il pubblico nel mondo di Guida Astrologica Per Cuori Infranti. Ad interpretare la protagonista Alice c’è Claudia Gusmano mentre Tio e Davide Sardi sono interpretati rispettivamente da Lorenzo Adorni e Michele Rosiello.

Nel cast sono presenti anche: Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim) .

Guida Astrologica Per Cuori Infranti: la trama della seconda stagione

La prima stagione di Guida Astrologica Per Cuori Infranti era terminata con Alice che si era resa conto dei suoi sentimenti per Davide. La giovane trentenne era sotto casa di Sardi quando lo vede baciare un’altra donna. Ecco, la seconda stagione di Guida Astrologica Per Cuori Infranti partirà proprio da quel momento e bisogna vedere in che modo si risolverà la situazione sentimentale della protagonista.