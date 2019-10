Grey’s Anatomy 15, quando inizia: la data di messa in onda su La7

Grey’s Anatomy 15 quando inizia su La7? Ormai manca pochissimo. I fan del medical drama più longevo degli ultimi tempi possono dar via al conto alla rovescia. A metà ottobre, infatti, la serie tv con protagonista Meredith Grey approderà sulla Rete di Urbano Cairo con la penultima stagione già andata in onda su Fox. Nel frattempo in America ha preso il via Grey’s Anatomy 16.

Grey’s Anatomy 15 quando inizia: la data e tutti gli appuntamenti

Tutti pronti? Dal lunedì 7 ottobre 2019, su La7, andrà in onda, in prima serata Grey’s Anatomy 15. I nuovi episodi del medical drama approderanno finalmente in chiaro anche in Italia. Manca quindi pochissimo alla messa in onda delle vicende di Meredith Grey e colleghi.

La serie iniziata nell’ormai lontano 2005 sulla ABC con Ellen Pompeo è diventata popolarissima e molto amata dai fan. La7 lo sa bene tanto da programmare le repliche delle puntate precedenti sia all’interno del proprio palinsesto pomeridiano che serale. Prima di vedere i nuovi episodi, infatti, ci si potrà rinfrescare la memoria quasi tutti i pomeriggio, dal lunedì alla domenica senza sosta. Dalle 14:44 circa, fino alle 16:30, infatti, ogni giorno vengono trasmessi ben tre episodi delle varie stagioni della serie tv.

La sera, invece, su La7d, le puntate di Grey’s Anatomy tengono compagnia ai telespettatori sia la domenica che il giovedì. In questi giorni, oltretutto, stanno andando in onda proprio gli episodi di Grey’s Anatomy 14, ovvero le puntate antecedenti ai nuovi episodi che presto vedremo andare in onda. I telespettatori delle Reti di Urbano Cairo hanno quindi potuto riguardare la nascita della storia d’amore fra la sorella di Meredith e l’affascinante chirurgo plastico, ovvero il dottor Avery interpretato da Jesse Williams.

Grey’s Anatomy 15 trama: cosa accadrà?

Tanti i colpi di scena attendono i telespettatori di La7. In primis i nuovi problemi d’amore del dottor Hunt che dopo due matrimonio naufragati nel peggiore dei modi diventerà padre grazie alla donna che lo ha sempre amato.

Tante le ansie per Avery che si preoccuperà anche per la salute della madre, Catherine.

Meredith, invece, sembrerà essere finalmente pronta a lasciarsi alle spalle la storia con Derek e a donare il suo cuore a un nuovo amore. Chi prenderà il posto del marito defunto? Due saranno i corteggiatori che si daranno battaglia per potersi meritare le sue attenzioni, ma solo uno di loro riuscirà a raggiungere l’obiettivo.

Peccato, però, che proprio quando le cose sembreranno andare per il verso giusto, il Destino ci metterà lo zampino e romperà nuovamente gli equilibri.