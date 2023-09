Anche se la maggior parte della critica lo ha giudicato prevedibile e un po’ scontato, Greenland è un thriller/disaster movie che sa intrattenere i telespettatori per quasi due ore (e non è poco). La pellicola diretta da Ric Roman Waugh nel 2020 va in onda Martedì 19 Settembre in prima serata su Italia Uno: le curiosità principali le trovate di seguito.

Greenland: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente l’articolata trama di Greenland.

Atlanta, USA. Una cometa si sta pericolosamente avvicinando al nostro pianeta. John Garrity, imprenditore edile, sua moglie Allison e il figlio della coppia Nathan, cerca di mettersi in salvo nel bunker di Thule, in Groenlandia. Il viaggio per arrivarci però, è pieno di insidie.

Del nutrito cast fanno parte, fra gli altri, Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman, Hope Davis e Roger Dale Floyd.

Le principali curiosità sul film

Di seguito elenchiamo le principali curiosità sul film: