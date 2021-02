Ma lo sapete che a poche settimane dalla fine, il Grande Fratello Vip ha dentro il loft di Cinecittà ha un “nuovo concorrente”? Scherzi a parte, pare si tratti di un topo che vaga nella stanza di Stefania e Tommaso, e che passeggia tranquillamente sotto il letto di Zorzi.

Topo al Grande Fratello Vip, passeggia sotto il letto di Tommaso Zorzi

Gli utenti del web sempre molto attenti a ciò che succede nella casa più spiata d’Italia, ha colto anche questo particolare di cui vi mostriamo un contributo Video, catturato da un utente appunto.

STO URLANDOOOOO

ESCE UN TOPO DA SOTTO IL LETTOOOOOOOO AIUTOOOOO#GFVIP pic.twitter.com/yAvTmBXpJj — Rosy Di Carlo (@realrosydc) February 14, 2021

Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini riesce a far parlare e a far discutere anche per la presenza di un topo, all’interno della Casa. Ovviamente non è detto che sia un topo, alcuni utenti ipotizzano che sia una piuma.

Un topo si aggira nella stanza blu del Grande Fratello Vip?

Nelle ultime ore, il video è diventato virale sui social anche se le immagini non sono chiarissime e nitide. Di certo, è un essere animato che “sgattaiola” da sotto il letto di Zorzi. Ora. Posto che i concorrenti non hanno la possibilità di portare animali domestici, quali cani o gatti la soluzione più ovvia è che sia proprio un topo! Oppure, come detto, potrebbe essere anche una piuma che “svolazza” al movimento delle lenzuola e con la telecamera sembra essere “animata”.

Se fosse confermata l’ipotesi del topo, non sarebbe la prima volta che fa capolino tra le mura del loft di Cinecittà: la contessa Patrizia De Blanck affermò di averne visti addirittura due nella camera che le era stata affidata dalla produzione.

Inoltre già un mese fa, proprio Tommaso Zorzi con Pierpaolo Pretelli, avevano accennato alla presenza di un animaletto in casa, e di certo non era un metafora per indicare uno dei concorrenti. Ad ogni modo non è il primo anno che si vedono topi nella Casa del Grande Fratello Vip, anche in altre edizioni sono stati “avvistati” suscitando lo sdegno e anche l’ilarità, diciamolo, degli utenti una certa età.

