Polemiche su polemiche sul Grande Fratello VIP. Il televoto è truccato? Mai come quest’anno vi cono state numerose discussioni in merito. La notizia è stata più volte ripresa anche dai media e sui social il pubblico si è particolarmente infervorato. L’Agcom ha aperto una istruttoria per verifiche. Cosa significa tutto ciò? Cosa accadrà? Ecco tutte le ultime news in merito. Non c’è pace per Alfonso Signorini.

L’Agcom sul televoto del GF VIP 5: aperta istruttoria

L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni – Agcom – ha annunciato, con un comunicato stampa ufficiale, l’avvio di un’istruttoria per presunte irregolarità nel televoto del Grande Fratello Vip 5.

Come mai si è mossa l’Agcom? Quali momenti hanno scatenato reazioni di utenti e media? Ebbene la prima volta che in molti hanno segnalato possibili irregolarità è stato durante il televoto che vedeva coinvolta Adua Del Vesco. A quanto si apprese sui social erano arrivate per l’attrice, ex di Gabriel Garko, diversi voti dalla Spagna. Andando ad analizzare i voti, si era scoperto, sempre stando a quanto riportato da alcuni media e da diversi account social, che gli spagnoli si erano proprio organizzati per premiare Adua cercando di creare anche account fasulli per aggirare il regolamento ed assicurarsi la permanenza dell’attrice nella casa più spiata d’Italia. Adua ebbe, infatti, lo scorso 5 ottobre, la meglio su Franceska Pepe per una manciata di voti in maniera alquanto improvvisa.

Altre irregolarità? Negli ultimi giorni pare che altri voti, in massa, sempre per Adua, siano giunti addirittura dal Brasile. Stesso discorso vale per i sostenitori di Dayane Mello. Anche per lei pare arrivino di continuo diversi voti dall’estero.

Televoto irregolare: il caso di Ballando con le Stelle

Il Grande Fratello Vip non è l’unico ad essere coinvolto in un ‘televoto gate’. Qui è intervenuto l’Agcom, a Ballando con le Stelle, qualche mese fa, intervenne, invece, la produzione insieme a Milly Carlucci.

Cosa accadde? Nel televoto per lo spareggio fra Costantino Della Gherardesca in coppia con Sara di Vaira e Antonio Catalani in coppia con Tove Villfor si riscontrarono diverse anomalie. Molti voti arrivarono all’improvviso dall’estero. Tutto fu però annullato in corso d’opera. Che dire dunque? A quanto pare da quest’anno agli stranieri piacciono un sacco i programmi in onda in Italia ed i loro concorrenti.