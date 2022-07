Sonia Bruganelli, ospite di “Facciamo finta che”, programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha parlato della sua prossima esperienza lavorativa, che la vedrà nuovamente, per il secondo anno consecutivo, in veste di opinionista al Grande Fratello Vip condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: “Alfonso voleva che lo aiutassi”

Quella a Sonia Bruganelli, è un’intervista che chiarisce alcuni punti sul suo ritorno al Grande Fratello Vip, il reality più longevo della tv italiana: “Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione, però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo; la mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì”.

Sonia Bruganelli su Orietta Berti: “È un mito. Ha un carisma incredibile”

Se lo scorso anno Sonia era affiancata da Adriana Volpe, nella prossima edizione avrà come collega la mitica Orietta Berti: “Orietta Berti è un mito. Io l’ho conosciuta perché è venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”. – Ha dichiarato la Bruganelli.

Sulla durata del reality Sonia dichiara: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però mi hanno detto che era troppo rischioso”. Su questa parentesi Maurizio Costanzo commenta: “Ci dovevano mettere anche un ginecologo dentro”.

“I libri di Sonia”: a settembre la nuova stagione su Mediaset Infinity

Oltre all’impegno televisivo con il GFVip, Sonia prosegue il suo progetto su Mediaset Infinity dal titolo: “I libri di Sonia”. “E’ la sesta edizione, la seconda su Mediaset Infinity e la terza arriverà a settembre. Per quanto mi riguarda è un orgoglio pazzesco perché parlare con Sandro Veronesi, con Roberto Cotroneo, con Chiara Tagliaferri, Nicola Lagioia dei loro libri, di anteprime, per me è bellissimo” – ha dichiarato la Bruganelli.

La ricerca di talenti per Ciao Darwin

In merito alla ricerca di nuovi talenti partita qualche mese fa, Sonia dice: “Sì, stiamo cercando anche dei bambini. Noi stiamo cercando un nuovo conduttore per un format che affiancheremo a un programma importante che è stato presentato ai palinsesti che è Ciao Darwin e poi stiamo cercando anche dei bambini per un altro nuovo programma che è Talentissimo me. Ci hanno scritto in 6000 per questa conduzione e alla fine ne abbiamo selezionati 30 tra i quali conduttore, regista e produttore di Ciao Darwin sceglieranno il vincitore”.