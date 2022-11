Grande Fratello Vip, come sapete già non va in onda al giovedì sera per dare spazio ai Mondiali di Calcio. Difatti l’emissione del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini è prevista solo al lunedì sera. Tuttavia, nel mese di dicembre arriva una bella novità. Quale? Seguiteci nella lettura e vi spiegheremo tutto.

Grande Fratello Vip, cambio programmazione dicembre: il reality raddoppia al sabato sera

Segnate in agenda le date del 10 e 17 dicembre 2022 perché torna in tv il doppio appuntamento con Grande Fratello Vip. Il reality di Signorini infatti nel mese di dicembre torna ad occupare il palinsesto per due volte a settimana, in onda eccezionalmente al sabato sera.

Un nuovo cambio di programmazione per il reality di canale 5 targato Endemol Shine Italy. Ecco quelle che succede nel mese di dicembre al reality condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda:

Lunedì 5 e sabato 10 dicembre

Lunedì 12 e sabato 17 dicembre

L’importante novità è che Il Grande Fratello Vip andrà in onda eccezionalmente anche al sabato sera, giorno mai sperimentato per il reality. Come andranno gli ascolti?

Ballando con Le Stelle (Rai1) Vs Grande Fratello Vip (Canale 5)

Il Grande Fratello Vip dunque, con la messa in onda al sabato sera andrà a scontrarsi – in termini di ascolto – con lo show del sabato sera di Rai1, Ballando con le Stelle ormai alle battute finali. Chi spunterà la battaglia dell’Auditel?

Una bella novità per gli amanti del reality che seguono attentamente tutte le dinamiche della Casa appassionandosi alle storie d’amore, vere o presunte che si sono sviluppate all’interno del loft di Cinecittà.

Al lunedì sera il reality show continua a fare incetta di ascolti, superando anche le partite di calcio dei Mondiali registrando una media di circa 2,8 milioni di spettatori a settimana. Cosa succederà invece di sabato sera? Il Grande Fratello Vip, riuscirà ad imporsi sui Mondiali e su Ballando Con le Stelle su Rai1, arrivato ormai alle battute finali?

Appuntamento quindi con il doppio appuntamento di Grande Fratello Vip, il 10 e 17 dicembre in prima serata su Canale 5. Oltre al confermatissimo appuntamento del lunedì sera. Il 10 dicembre il reality di canale 5 si scontrerà contro una partita dei Mondiali, mentre sabato 17 dicembre il Grande Fratello Vip dovrà vedersela contro la semifinale di Ballando con le Stelle. Chi la spunterà in termini di ascolti? Staremo a vedere.