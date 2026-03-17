Ci siamo: si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2026 con la nuova edizione affidata alla conduzione di Ilary Blasi. La regina di diverse edizioni del popolare reality show “versione nip” torna a casa pronta a condividere questa nuova esperienza con due opinionisti: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli!

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della prima puntata del 17 marzo

Stasera, martedì 17 marzo 2026, dalle ore 21.40 al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La porta rossa torna ad aprirsi con la versione VIP del popolare reality show che lo scorso anno ha visto trionfare Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. La casa più spiata d’Italia torna con un’edizione in parte rinnovata come annunciato da Mediaset diverse settimane fa in un comunicato stampa. «Sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi» – si leggeva nel comunicato stampa diffuso dall’azienda di Codogno Monzese che precisava «il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format». La prima novità del GF VIP 2026 riguarda l’Open House: l’apertura anticipata della casa. Proprio così, 4 fortunati concorrenti lo scorso 13 marzo hanno già varcato la porta rossa di Cinecittà iniziando così la convivenza forzata sotto i riflettori.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 2026? Stando a quanto comunicato da Mediaset l’edizione 2026 del GF VIP avrà una durata più breve di circa sei settimane. «Una durata complessiva per un ciclo di sei settimane» – si legge nel comunicato stampa.

Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti

Ma passiamo ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2026:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Renato Biancardi

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

Giovanni Calvario

Lucia Ilardo

GionnyScandal

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Grande Fratello Vip 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: