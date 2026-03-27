Stasera, venerdì 27 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 27 marzo, cosa succederà?

Venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. La conduttrice ritroverà in studio le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici pronte a commentare e “giudicare” il comportamento dei vips all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma passiamo alle anticipazioni di puntata: nella casa il clima si fa sempre più incandescente tra i concorrenti con nuovi scontri e faccia a faccia. Dopo il confronto in diretta, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini hanno nuovamente discusso. L’imitatrice e conduttrice è rimasta molto delusa dal confessionale della Mussolini che segretamente l’ha definita “falsa”. La ex politica ha cercato di mediare, ma la situazione è degenerata con un nuovo scontro che è degenerato quasi in una rissa.

Proprio la Mussolini ha accusato un malore nella casa crollando per terra. La produzione ha rassicurato tutti con un post pubblicato sui social: “Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene“.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 27 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry? Alla chiusura di questo televoto il vip più votato sarà immune e avrà nelle sue mani il destino degli altri concorrenti.

Stando ai sondaggi il concorrente più votato dal pubblico sembrerebbe Alessandra Mussolini con il 53,63% seguita da Francesca Manzini con 20,14%. A seguire: Lucia Ilardo con il 15,22% e Marco Berry con l’11,01%.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: