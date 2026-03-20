Stasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche gli opinionisti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata del 20 marzo, cosa succederà?

Venerdì 20 marzo 2026 dalle ore 21.40 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ma passiamo alle anticipazioni di stasera: prima di tutto scopriremo il verdetto del primo televoto che questa sera sarà in positivo. Nessun concorrente eliminato, ma sarà eletto il primo preferito della casa che potrà avvalersi dell’immunità dalle prossime nomination. Spazio poi al confronto – scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe che, durante la prima puntata, si sono sfidate anche al televoto per conquistare l’accesso al gold club del GF VIP.

Intanto nella casa nascono le prime simpatie ed antipatie, ma anche malumori. Tra i protagonisti GionnyScandal che negli ultimi giorni ha lamentato di non riuscire a gestire la convivenza forzata con gli altri concorrenti arrivando anche a pensare di abbandonare la casa. Inoltre il rapper ha confessato di essere ipocondriaco prima di lasciarsi andare a dettagli molto intimi sulla sua vita privata trascorsa tra orfanotrofi e case famiglie.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 20 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi come preferito tra Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea, Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Lucia Ilardo.

Stando ai sondaggi la più votata dal pubblico è Antonella Elia con il 34% dei voti seguita da Alessandra Mussolini con il 24,23%. In terza posizione Adriana Volpe con 17,62%. A seguire Raul Dumitras con il 6,83% tallonato da Renato Biancardi al 5,51%. Chiudono Paola Caruso con il 4,85% delle preferenza, Ibiza Altea con il 3,74% e Lucia Ilardo con il 3,30%. Chi sarà il preferito?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: