Stasera, lunedì 5 ottobre 2026, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi giunto alla settimana puntata. Una nuova diretta con protagonisti non solo i vipponi rinchiusi nella casa di Cinecittà, ma anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 5 ottobre, cosa succederà?

Lunedì 5 ottobre 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La settima puntata decreterà, tramite un televoto deciso dal pubblico, il nome del secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione. A rischio questa settimana ci sono Federica, Guendalina, Marina e Moreno?

Spazio poi alle dinamiche delle ultime giornate all’interno della casa del GF VIP. A cominciare dal confronto tra Jonathan e Guendalina, ma anche da Marina La Rosa e Alex Belli che si sono ritrovati in giardino dopo essere stati protagonisti di un faccia a faccia durante l’ultima diretta. Si passa poi a Valeria Marini, la regina indiscussa di questa edizione, che ha minacciato di abbandonare la casa del GF dopo essere stata esclusa dalla festa di compleanno di un coinquilino. Una reazione, quella della showgirl, che ha precisato come non gradisca fare delle scelte per escludere poi alcuni dei suoi compagni.

Intanto nella casa Andreas Muller si è lasciato andare a delle confidenze con Giulia e Marina. «Sei così favoloso. Sei di esempio per una marea di ragazzi che stanno lì fuori», ha sottolineato la Provvedi che ha poi abbracciato l’ex vincitore di Amici. Un momento di abbattimento che chissà potrebbe spingere la produzione a fargli una sorpresa con l’ingresso della compagna Veronica Peparini.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 5 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Federica, Guendalina, Marina e Moreno? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi online la favorita del pubblico è Federica Morello con il 31,34% delle preferenze seguita da Marina La Rosa con il 29,40 e Guendalina con il 25,53%. Ultima posizione per Moreno Morello che racimola solo il 13,73%. Sarà proprio lui il secondo concorrente candidato alla prossima eliminazione?