Nella puntata numero 27 del reality, si sono decise le sorti di quali vip rimangono nel loft di Cinecittà e chi invece decide di andare via. Come è ormai noto, il Grande Fratello Vip sarà prolungato fino al 14 marzo 2022, data della finale. Ma chi sono i vip che restano e quelli che invece vanno via? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip 2021, i vip che restano: i primi nomi. gli altri venerdì prossimo

Nella scorsa puntata del reality di canale 5 Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del programma fino a marzo 2022. A fronte di quanto scoperto i Vip hanno ricevuto messaggi e telefonate dai loro cari per concordare con loro una eventuale uscita oppure prolungare il loro percorso in Casa. Naturalmente sono esclusi da questa possibilità gli ultimi entrati in corsa, ovvero: Valeria Marini e Giacomo Urtis (unico concorrente), Biagio D’Anelli e Maria Monsè.

Chi sono coloro che restano? Ecco i primi nomi

Manuel Bortuzzo – RIMANE – Il nuotatore, nonostante abbia più volte detto di voler andar via per impegni lavorativi presi in precedenza decide invece di restare e continuare il suo percorso accanto alla sua Lulù, con la quale ha ritrovato la passione;

Katia Ricciarelli – RIMANE – Contrariamente a quanto manifestato i giorni scorsi la soprano decide di continuare la sua permanenza in Casa

Lulù Selassiè – RIMANE – La dolce Lulù forte anche della storia e della passione ritrovata con Manuel, è ben felice di proseguire il suo percorso in Casa;

Miriana Trevisan – RIMANE – La showgirl nonostante voglia riabbracciare il figlio e voglia passare il Natale con Lui, pensa che il biglietto di ritorno che ha trovato sia un segno del destino e decide di restare;

Gianmaria Antinolfi – RIMANE – L’imprenditore napoletano nonostante abbia degli impegni lavorativi fuori ha deciso di rimanere continuando al sua avventura;

Carmen Russo – RIMANE – La showgirl, nonostante abbia molta voglia di riabbracciare la figlia e il marito dopo aver parlato con loro ha deciso di restare;

Giucas Casella – RIMANE – L’ illusionista ha deciso di restare in Casa a patto di poter vedere il suo cane, la produzione ha accettato;

I Vip che vanno Via dal GF Vip: i nomi

Alex Belli – Abbandona per non aver rispettato il distanziamento nell’incontro con la moglie Delia Duran;

Francesca Cipriani– ESCE – Anche se i familiari e il fidanzato l’hanno rassicurata, la bombastica pupa ha manifestato l’intenzione di andare via che conferma per dei problemi di salute;

La prossima puntata venerdì 17 dicembre scopriremo l’altra metà dei vip cosa deciderà: se rimanere o andare via.