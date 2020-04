Il Grande Fratello Vip 4 volge al termine e questo mercoledì 8 aprile sarà incoronato il vincitore o la vincitrice di questa edizione 2020 che per la verità ha registrato ottimi ascolti, ma a che prezzo? La gente è chiusa in Casa per l’emergenza sanitaria da coronavirus e i programmi d’intrattenimento sembrano una boccata d’aria fresca, fra tremila d’informazione sul covid-19.

Sossio infrange il regolamento del Grande Fratello con una notizia che turba Denver

Ma nonostante la pandemia il popolo del web è sempre molto attento e vigile ed è di queste ultime ore la notizia secondo cui Sossio avrebbe infranto il regolamento confidando a Denver della morte del cestista Kobe Bryant avvenuta pochi mesi fa in un incidente in elicottero assieme alla figlia.

Andrea Denver è scoppiato in lacrime per la notizia che lo ha turbato, come ha turbato tutti noi. Non dimentichiamo che il modello vive da tempo in America e ha dichiarato di essere un grande fan dell’ex stella del Nba. I telespettatori così come gli utenti del web hanno visto questo momento nonostante la regia abbia tentato di censurare l’accaduto.

Ecco alcuni tweet degli utenti

Paolo e Denver pare abbiamo capito che si tratti di Kobe Bryant, sono sconvolti, mi dispiace un casino e soprattutto mi dispiace che lo abbiamo scoperto così💔💔💔 #gfvip — martina🪐 (@__prettyunicorn) April 3, 2020

denver e paolo dopo aver saputo di kobe bryant, poveri 🥺 #gfvip pic.twitter.com/fVX4KOD3GT — daniela 💫 (@nielada_) April 3, 2020

Sossio Aruta rischia la squalifica durante la Finale del Grande Fratello Vip?

La rivelazione di Sossio Aruta avrà delle conseguenze sul suo percorso? Sappiamo bene infatti che portare notizie dell’esterno in Casa è contro il regolamento. Tuttavia dobbiamo sottolineare che anche Valeria Marini ha rivelato cose dell’esterno (quando sarebbe iniziato il Serale di Amici e che sarebbe andato in onda il venerdì) che non poteva dire e non ha ricevuto nessuna squalifica.

Sul web insorgono e chiedono a gran voce la squalifica dell’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di capire se, visto che siamo ormai alla fine, verranno presi provvedimenti sul concorrente.

Hanno tolto l'audio e cambiato inquadratura ma Sossio si è lasciato sfuggire della morte di Kobe Bryant, si è visto Denver impietrito e ora non si sente più nulla #GFvip — Sara Lu (@sara_lu) April 3, 2020

Cosa succederà? Saranno presi dei provvedimenti per la rivelazione di Sossio o si passerà oltre? Intanto al Televoto per accedere alla finale ci sono Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Chi la spunterà?