Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila ha bestemmiato?

Non c’è pace per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la bufera sulle frasi di Salvo Veneziano, dopo gli occhi puntati su Pago e Serena e le accuse che fosse tutto studiato a tavolino, dopo le liti fra Imma Battaglia e l’ex, ecco la prima accusa di bestemmia. Secondo alcuni utenti a macchiarsi di questa onta sarebbe stato Antonio Zequila. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha bestemmiato davvero?

Grande Fratello Vip 2020: occhi puntati su Antonio Zequila

Cosa è successo durante la notte? Come mai alcuni puntano il dito contro Antonio Zequila accusandolo di aver bestemmiato? Premettendo che le bestemmie sono sempre vietate nei reality, ma anche in tv, possiamo dire che sicuramente il video segnalato verrà scandagliato dagli autori.

Ad ascoltarlo e ri-ascoltarlo sarà quasi sicuramente lo stesso Alfonso Signorini. Oltre tutto isolando solamente la voce di Zequila sarà possibile per lo staff del Grande Fratello Vip 2020 capire, meglio di qualsiasi utente, se la bestemmia sia stata pronunciata davvero, oppure no.

E’ già successo altre volte che, fra le varie voci, fra i rumori di sottofondo, alcuni telespettatori credessero di aver sentito una bestemmia, ma, alla fine, non vi erano gli estremi per una squalifica dal reality. E’ anche successo, però, in altri casi, che i concorrenti siano stati cacciati dalla casa più spiata d’Italia proprio per aver usato un linguaggio per nulla consono ad una diretta televisiva.

Cosa è dunque successo? Seduto su un divanetto, in piena notte, parlando con alcuni suoi compagni di avventura, Zequila avrebbe pronunciato, secondo alcuni una bestemmia, secondo altri no. Accortosi poi di quanto detto, sempre secondo i suoi accusatori, per confondere le acque, Zequila avrebbe aggiunto altre parole dicendo: “porca miseria e porco dinci“.

Ecco il video del misfatto:

Bestemmia sì o bestemmia no?

Il pubblico social si è diviso. Secondo i più però la bestemmia non si sente. Sono in molti ad affermare che Zequila abbia detto solo “Porco Dinci“. Fosse così non si tratterebbe di bestemmia. Perfino “Porca paletta” non lo è.

Alcuni, invece, continuano sostenere che, prima di aggiungere alla parola “porco” un bel “dinci o paletta“, sia stato pronunciato altro.

Si dovranno a questo punto attendere le opportune verifiche del Grande Fratello 2020 per sbrogliare la matassa.

Rimane il fatto, però, che una bestemmia sia tale quando si è difronte ad una imprecazione ingiuriosa contro Dio, i Santi e la cose sacre.

Grande Fratello Vip 2020: il percorso di Antonio Zequila

Fino ad ora, e questo va detto, Antonio Zequila pare essersi comportato nel migliore dei modi. L’ex isolano ha parlato con tutti ed ha anche aperto il suo cuore con alcuni colleghi raccontando di come, negli ultimi mesi, abbia dovuto affrontare ben due abbandoni.

In primis quello della fidanzata che, non volendo aspettarlo mentre accudiva i suoi genitori, ha deciso di lasciarlo. Poi proprio quello di un parente molto caro che se ne è andato dopo una lunga malattia.

Zequila ha anche risposto, senza batter ciglio, ai dubbi di Paola Di Benedetto che non riteneva possibile che alla sua età si potessero aver storie con ragazze anche solo di diciannove anni.