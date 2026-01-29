Mediaset ha annunciato la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show più longevo e popolare del piccolo schermo. Svelato il periodo di partenza, la conduttrice, ma anche la durata. Ecco tutto quello che sappiamo.

Grande Fratello 2026 su Canale 5: quando in tv

E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova attesissima edizione del Grande Fratello, il reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana ed internazionale. Il reality show più longevo della tv torna in prima serata su Canale 5 con l’edizione 2026 annunciata – a sorpresa – per il prossimo mese di marzo. In un comunicato stampo diffuso tramite i social, Mediaset ha svelato il periodo di inizio della nuova stagione del GF che prenderà il via da metà marzo in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello ci sarà Ilary Blasi. Un ritorno che renderà felici milioni di appassionati e fan del programma, visto che la conduttrice in passato è stata la padrona di casa di diverse edizioni di successo.

Grande Fratello 2026, le novità annunciate da Mediaset: quanto durerà?

Oltre alla conduzione affidata ad Ilary Blasi sono tante le novità annunciate da Mediaset sulla nuova edizione del Grande Fratello. Proprio Mediaset nel comunicato stampa ha sottolineato: «la prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva per un ciclo di sei settimane».

Non solo, l’azienda di Codogno Monzese ha aggiunto: «il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format».

L’appuntamento con il nuovo Grande Fratello è da metà marzo su Canale 5.