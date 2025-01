Si è conclusa la venticinquesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 27 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 26a puntata del Grande Fratello di lunedì 27 gennaio 2025

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello di lunedì 27 gennaio 2025 è iniziata con Alfonso Signorini che ha ricordato la giornata della memoria. “Siamo al Grande Fratello, ma ricordare è un dovere” – dice il padrone di casa che sottolinea l’importanza della moria – “è una fiaccola che ci passiamo di mano in mano. Ecco perchè è importante ricordare perché ricordare vuol dire non sbagliare mai più”. Subito dopo si entra nel vivo con il triangolo Helena, Zeudi e Javier. Dopo l’eliminazione di Helena, Javier e Zeudi hanno iniziato ad avvicinarsi, ma il ritorno di Helena nella casa per volere del pubblico ha stravolto tutto. La modella brasiliana è rimasta molto delusa dagli atteggiamenti di Zeudi che le aveva confessato di provare dei sentimenti per lei durati quanto un gatto in tangenziale visto che è finita ad “amoreggiare” con Javier. Un grande delusione per Helena che ha deciso di mettersi da parte lasciandoli così liberi di vivere una conoscenza.

Durante la serata spazio anche alle durissime critiche di Shaila, Pamela, Jessica e Mariavittoria indirizzate ad Amanda Lecciso che con grande garbo ed eleganza si è difesa dimostrando, ancora una volta, l’enorme differenza tra lei e le coinquiline. Non solo, una bella sorpresa per Amanda che ha riabbracciato dopo 4 mesi la nipote Jasmine Carrisi. La lunga diretta è poi proseguita con la “redente” Jessica Morlacchi che ha fatto pace con Luca Calvani; proprio l’attore ha ricevuto una bella sorpresa da parte della figlia Bianca. Non potevano mancare gli scontri come quello tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, ma anche quello tra Javier e Chiara. Infine l’ingresso di tre nuovi concorrenti tra cui spicca la solare e divertente Maria Teresa Ruta.

Chi è uscito ieri sera 27 gennaio 2025 dal Grande Fratello

Durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione: Amanda, Shaila, Stefania, Lorenzo, Luca e Iago?

Alla fine il pubblico ha deciso di non salvare Luca Calvani che è stato definitivamente eliminato dalla casa.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 27 gennaio 2025

Durante la ventiseiesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Helena, Amanda, Bernardo, Chiara, Eva e Ilaria? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa durante la prossima puntata.

