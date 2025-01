Si è conclusa da poco la ventitreesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 16 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 22a puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025

La ventitreesima puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025 è iniziata con Alfonso Signorini che ha salutato i cinque concorrenti al televoto. Si inizia col botto: il ritorno di Helena Prestes accolta dagli applausi del pubblico. E’ lei la vincitrice morale di questo GF con i social che sono letteralmente impazziti richiedendo il suo ritorno nella casa e gridando ad un complotto del televoto. La modella brasiliana è tornata nella casa per un confronto con Lorenzo Spolverato a cui ha detto: «mi hai usata, manipolata e presa in giro. Sei un falso».

Poco dopo per Lorenzo Spolverato il faccia a faccia con Saro, il guru della moda, che afferma di aver trascorso una notte di passione con lui culminata con un bacio passionale. Il concorrente ha smentito la cosa ancora una volta. Tra i momenti della serata anche una bella sorpresa per Tommaso che ha riabbracciato dopo 4 mesi la mamma Ginevra e il collegamento con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per festeggiare la nascita del figlio Kian. Spazio poi alla lite inaspettata tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Infine il ritorno di Jessica Morlacchi che si è confrontata prima con Amanda Lecciso e Luca Calvani nella casa e in studio con Helena Prestes.

Chi è uscito ieri sera 16 gennaio 2025 dal Grande Fratello: nessun eliminato

Durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Amanda Lecciso, Maxime, Bernardo Cherubini e Lorenzo. Il televoto era in positivo e ha visto trionfare come preferiti del pubblico: Lorenzo e Amanda.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 16 dicembre 2025

Durante la ventitreesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più nominati sono Emanuele, Bernardo, Maxime, Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Zeudi, Alfonso, Javier, Pamela. Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

