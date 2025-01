E’ calato il sipario sulla ventiduesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 13 gennaio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 22a puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025

La ventiduesima puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025 è iniziata con Alfonso Signorini che ha salutato i cinque concorrenti al televoto. A rischio eliminazione: Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso. La puntata entra nel vivo con il ritorno di Jessica Morlacchi; la ex cantante dei Gazosa dopo l’abbandono della scorsa settimana è tornare nella casa per un confronto con Helena Prestes. Poco dopo si è confrontata anche con Luca Calvani: l’ingresso della “maestrina” pronta a bacchettare gli ex compagni d’avventura senza fare mai mea culpa per i suoi comportamenti subdoli e da bulla come evidenziati anche dall’opinionista Beatrice Luzzi.

Spazio poi al confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta rivali nella casa, ma fortunatamente il Grande Fratello ha regalato anche un momento di grande emozione e riflessione con la storia di Zeudi Di Palma. La ex Miss Italia ha raccontato la sua infanzia: dalle difficoltà alla forza di una mamma che è il suo punto di riferimento e il suo orgoglio. Non solo, Zeudi ha confessato come ha fatto coming out a casa con la mamma. Infine una bella sorpresa di Nikita Pelizon all’amica Helena: un momento di sorellanza che ha fatto bene al cuore!

Chi è uscito ieri sera 13 gennaio 2025 dal Grande Fratello: Helena Prestes eliminata

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso. Alla fine a dover abbandonare definitivamente la casa è stata Helena Prestes con il 51% dei voti.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 13 dicembre 2025

Durante la ventiduesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Amanda Lecciso, Maxime, Bernardo e Lorenzo. Chi vuoi salvare? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni nelle prossime nomination.

