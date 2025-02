Lorenzo Spolverato è nuovamente in balia di una crisi, dopo aver minacciato l’addio al gioco di Grande Fratello. Finito in preda alle lacrime, tra le mura della Casa di Cinecittà il modello crolla non riuscendo a sostenere il peso del ruolo di “capo-branco” -che teme di aver assunto nel gioco della convivenza, ai danni di Helena Prestes.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha un crollo in lacrime

Tra i momenti più virali nel web del gioco di Grande Fratello, Lorenzo Spolverato crolla in un mare di lacrime, sulla scia di una 26esima puntata turbolenta per lui e nella quale avrebbe assunto il ruolo di capo-branco, tra i conflitti del gruppo di concorrenti nella Casa, con protagonista Helena Prestes:

“Io sono quello provocato e passo per cattivo e lei per vittima -fa sapere il modello in balia della nuova crisi, dopo aver recentemente minacciato il ritiro dal gioco-. Non ho più energie, mi prosciuga l’anima. In questo momento provo frustrazione, impotenza, delusione, stanchezza, tanta stanchezza. Non ho fatto niente, non le ho fatto nulla. E alla fine gira che ti gira passa questo, io ho pensato di reggere fino ad adesso, ma sono 5 mesi”.

E, ormai demotivato a proseguire il Grande Fratello, dal momento che Helena Prestes giocherebbe abilmente il ruolo della vittima di atteggiamenti a sfondo di bullismo ed emarginazione subiti da lui e da altri nel gioco, aggiunge stizzito:

“I 5 mesi di stanchezza tutto l’insieme mi hanno fatto dire ‘No Lori, se tu arrivi a questo è troppo’ e tremavo e piangevo, allora tutto questo poi mi ha fatto esplodere. Mi sono preso del cattivo, da chi? Da lei, Helena! Ed è passato un messaggio che non corrisponde alla verità“.

Al fianco di Lorenzo c’è sempre Shaila Gatta, ma la coppia è ancora in crisi

A sostenere Lorenzo Spolverato nel reality show, intanto, ci pensa la sua stessa compagna di vita e gioco, Shaila Gatta:

“Amore sei tu la vittima, io sono qui con te. Tu ti senti frustrato perché non solo hai subito una provocazione da Helena, in più è passata pure lei come vittima, lei che è furba, ci sguazza in tutta questa roba -si schiera a difesa del modello la velina mora storica di Striscia la notizia-. A me mi girano gli zebedei perché non è così. Helena sa bene dov’è, sa bene che tu hai ragione, sa bene che lei non è vittima di niente, ma ci sguazza dentro, le fa comodo. Fa show e fa vedere che è una vittima, ma è ovvio che non lo è”.

A detta della ballerina, il modello sarebbe una vittima della strategia di gioco attuata dalla modella brasiliana:

“La vittima qua sei te, amore mio -prova a consolare Lorenzo, invano, Shaila. E guardami, io sono la tua donna, sono fiera di stare con te, Lorenzo –prova a rincuorare Lorenzo, la Gatta-. Purtroppo lei in questo è troppo più furba di te, perché è troppo più furba di te nel gioco. E guarda chi ci sta male, tu. Perché? Perché sei di cuore, e niente testa, sei cuore, tutto cuore”.

Tuttavia, le nuove dinamiche nel gioco di Grande Fratello sembrano mettere in crisi non solo il modello ma anche il rapporto della coppia ormai consolidata, Shaila e Lorenzo. Tanto che la Gatta finisce in lacrime per via di Spolverato, in uno sfogo registrato con Chiara Cainelli:

“È difficile stare con Lorenzo, pensa solo al gioco”.

L’ex Amici sente di essere messa in secondo piano rispetto all’importanza che sembra assumere il reality, nella scala di valori di Lorenzo Spolverato:

“Sono sulle montagne russe, Chiara, con Lorenzo -finisce in preda alle lacrime, poi, Shaila, sfogandosi con la bionda coinquilina-amica-. È troppo stressante questa cosa, un umore molto altalenante. Io lavoro per due. È difficile per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà di stare con lui, ma è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io. Da quando sono rientrati gli ex concorrenti è in loop, è un’altra persona. Non siamo più noi due. È troppo nel gioco. È troppo tutto quello che accade. Sì siamo troppo diversi. Sono stanca. La vita è un’altra”.