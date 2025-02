Si fa bollente l’attesa per la ricorrenza festiva di San Valentino, al Grande Fratello, con la lovestory di Javier Martinez e Helena Prestes, appena nata. Dopo aver chiuso il triangolo avviato con Zeudi Di Palma, lo sportivo e la modella si abbandonano ad un rapporto intimo vissuto sotto i riflettori del reality di Mediaset. E l’altra ex flirt Shaila Gatta, per Javier, può ora dirsi un ricordo lontano.

Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes vicini e complici: esplode la passione

Tra le mura di Grande Fratello, Javier Martinez dimentica l’ex flirt storica Shaila Gatta e l’ultima fiamma Zeudi Di Palma, abbandonandosi al fuoco della passione con Helena Prestes. La frequentazione intima che lo sportivo spagnolo ha avviato con la modella brasiliana, nel bunker di Cinecittà, sembra proseguire a gonfie vele.

Tanto che in una confidenza alla brasiliana, dopo la notte trascorsa in intimità con lei nel Tugurio e con la complicità della produzione del reality, Javier registra il sentiment sulla passione vissuta con la modella, a letto.

“Da questo punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, fa sapere un inedito Javier Martinez parlando alla nuova fiamma, Helena Prestes, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme. Però se vuoi dormire con Amanda una notte io non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende. Sappi anche che non sono troppo geloso o possessivo. Se vuoi stare con me vieni e io sono felice, ma fai sempre ciò che vuoi. […]”.

Le dichiarazioni della confidenza si fanno, poi, via via, più intimiste: “È stato bello fare l’amore con te, anche se al situazione era un po’ imbarazzante, io almeno ero imbarazzato.

Aggiunge senza filtri, lo sportivo. Però è stato molto bello, anche se stavo un po’ pensieroso del contesto e delle telecamere, però penso che siano normale“.

Helena Prestes conferma l’intimità condivisa con Javier Martinez, al Grande Fratello

E non può mancare neanche la pronta replica di Helena Prestes, che così vorrebbe confermare l’intimità condivisa con lo sportivo:

“Anche per me è stato molto bello. Anche io ero un po’ imbarazzata – é il sentiment di Helena, pronta a vivere una lovestory passionale con Martinez, incurante della sua esposizione mediatica al Grande Fratello. Se almeno fossero state girate le telecamere sarebbe stato meglio. Certo che è normale pensare anche a quello”.

Quindi, la modella conclude:

“Comunque stasera dormo volentieri con te, prima pensavo che scherzassi quando me l’hai chiesto di dormire insieme. Poi certo, anche io sono molto libera e non possessiva, quindi anche tu puoi fare stare tranquillo“.