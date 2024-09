Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Paolo Masella è tornato alla sua vita lavorativa. Il giovane ha deciso di intraprendere assieme alla sorella un’avventura importante, l’apertura di una macelleria. Proprio oggi a Roma, in zona Ostiense, si è tenuta l’inaugurazione dei “Fratelli Masella”. Paolo è stato circondato dall’affetto dei familiari ma soprattutto dei fan, che lo hanno letteralmente preso d’assalto con richieste di selfie e autografi. Assieme a lui c’era anche Letizia Petris, conosciuta nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, intervista a Paolo Masella e Letizia Petris

Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’inaugurazione della sua nuova attività e con l’occasione abbiamo intervistato in esclusiva sia Paolo che Letizia, entrambi molti disponibili. Paolo ci ha rivelato che aprire una sua attività era stato sempre un suo sogno. Un sogno che si è potuto realizzare cavalcando l’onda della popolarità ottenuta grazie al reality:

“E’ un progetto che avevo da una vita e che finalmente ha potuto vedere la luce grazie all’esperienza del reality. Oggi sono la persona più felice del mondo, ringrazio tutti quelli che sono venuti a trovarmi, ringrazio Letizia, la mia famiglia e coloro che mi hanno sostenuto in questo progetto e che mi sono stati accanto”.

A differenza degli altri inquilini alla ricerca di notorietà, Paolo si è rimboccato le maniche dando una lezione di grande umiltà. Al riguardo ha dichiarato: “Sono dell’idea che non bisogna farsi condizionare dal mondo esterno. L”importante è rimanere se stessi e avere i piedi ben piantati a terra. Il Grande Fratello non mi ha cambiato da questo punto di vista”.

Proprio un anno fa, Letizia Petris e Paolo Masella facevano il loro ingresso nella casa del Grande Fratello. A loro abbiamo chiesto quale ricordo conservino di questa esperienza. Letizia ha dichiarato:

“E’ un ricordo ancora molto confuso perché quando abbiamo aperto quella porta rossa né io né Paolo pensavamo che avremmo trovato l’amore. E invece il destino poi entra in gioco e ti fa capire che a volte è l’amore che viene a bussare alla porta. Nel nostro caso è stato così perché quante possibilità c’erano che ci trovassimo nella stessa casa e ci fidanzassimo?”.

Paolo Masella aggiunge: “Io prima di entrare nella casa non avevo mai seguito il programma e non sapevo neanche come funzionasse. Mi sono sentito spaesato all’inizio però sono stato fortunato perché grazie al programma ho conosciuto Letizia”. Spenti i riflettori nella casa, la loro relazione procede a gonfie vele. Ai nostri microfoni, Letizia ha detto: “Va meglio ora che con i riflettori accesi”.

Paolo Masella ha aggiunto: “Vorrei rispondere ad una domanda che ci fanno spesso e cioè ma state ancora insieme?”. E la risposta è stata un bacio dato davanti alle nostre telecamere. A differenza loro c’è anche chi una volta finito il reality si è mollato.

Il caso di Mirko e Perla Vatiero

E’ il caso di Mirko e Perla Vatiero. A tal proposito, Paolo ha così commentato la loro rottura: “Sono fatti loro ed è inutile secondo me mettere bocca sulle vite degli altri”. Letizia invece ha ammesso: “Io immaginavo che sarebbe successo per il semplice fatto che Perla è l’amica più importante che ho portato fuori la casa del Grande Fratello. In questi mesi ci siamo sentite e cercavo di darle dei consigli. Penso che sia stata una scelta giusta ad oggi, in futuro chissà”.

Paolo e Letizia hanno escluso di partecipare in futuro a “Temptation Island”. Il motivo? La gelosia. Paolo aggiunge: “A parte la gelosia io penso che sia un programma strutturato proprio per far lasciare le coppie”. Tra gli obiettivi futuri anche una famiglia: “E’ una delle prime cose che vogliamo fare. Prima però dobbiamo andare a convivere”.