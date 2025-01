L’outing di Zeudi Di Palma sul suo orientamento sessuale, registratosi al Grande Fratello, è al centro di una polemica esplosa nel web. A far discutere è, in particolare, un dialogo registratosi sul conto dell’ex Miss Italia, tra gli altri gieffini in gioco, Luca Giglio e Javier Martinez.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma fa outing nella Casa

L’ex Miss Italia originaria del quartiere Scampia di Napoli in Campania, Zeudi Di Palma, è tra i grandi protagonisti di Grande Fratello, complice il coming-out sulla sua sessualità registrato nella Casa del reality show. Tra una confidenza e l’altra con i coinquilini al GF, e a margine della 25esima puntata del gioco, Zeudi Di Palma fa sapere di aver rivelato la sua bisessualità alla famiglia circa quattro anni fa:

“È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming-out con la famiglia nel 2020. Quattro anni fa”, fa sapere nel dettaglio di sè, l’ex Miss Italia, in presenza della concittadina e altra protagonista al GF, Shaila Gatta. E, sulla scia dell’outing di Zeudi intanto fa discutere, nel web, un dialogo che si registra nella Casa tra Luca Giglio e Javier Martinez, in un momento in cui quest’ultimi sembrano alluderebbe proprio alla coinquilina dichiaratasi bisessuale.

Il dialogo che accende la polemica

“Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”– fa sapere il biondo gieffino Giglio parlando al coinquilino moro, nel dialogo che è oggetto della polemica del momento sui social e che, così, prosegue-: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”.

Su segnalazione mossa dagli internauti nella polemica corrente, sembra che nello scambio di battute i due gieffini facciano riferimento a Zeudi Di Palma che nella 25esima puntata si è dichiarata interessata all’altra gieffina in gioco, Helena Prestes. Sul social X, in particolare, diversi utenti puntano il dito contro Giglio, tacciandolo di aver speso parole discutibili con la complicità di Javier, perché a sfondo di omofobia ai danni di Zeudi. D’altro canto, poi, ci sono i fan di Giglio e Martinez che si esprimono a difesa dei due gieffini, scagionandoli dal j’accuse sui social:

“Javier ha detto che ‘Zeudi è una ragazza a cui sono sempre piaciute anche le donne’ e Giglio scherzando fa ‘allora falle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna’, era una battuta del ca**o ma non era omofoba”, si legge in particolare in uno tra i messaggi social, a sostegno di Javier e Giglio.