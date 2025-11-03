Stasera, lunedì 3 novembre 2025, torna il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura in prima serata su Canale 5. Doppio appuntamento con il reality show che dallo scorsa settimana torna sia il lunedì che il giovedì sera. Accanto a Super Simo ritroviamo gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 3 novembre, cosa succederà?

Lunedì 3 novembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda la settima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? L’arrivo di Valentina, la compagna di Domenico all’interno della casa ha messo in crisi gli equilibri dei coinquilini creando non poche discussioni. In particolare durante la festa di Halloween diversi concorrenti hanno accusato la coppia di aver inscenato la crisi di coppia. Intanto per Domenico e Valentina è arrivato il momento decisivo: i due saranno messi alle strette dal Grande Fratello e dovranno decidere il futuro della loro relazione.

Durante la lunga diretta una bella sorpresa per Rasha che riabbraccerà la mamma, ma la donna entrerà nella casa anche per parlare della complicità sempre più forte tra la figlia e Omer. Infine un super ospite: Claudio Amendola è pronto a varcare la casa di Cinecittà per regalare ai coinquilini un momento davvero unico.

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 30 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Francesco, Francesca e Simone e Jonas e Mattia? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato durante la diretta di stasera, lunedì 3 novembre 2025.

Stando ai sondaggi al momento il preferito dal pubblico è Mattia Scudieri con il 36,28%

seguito da Jonase Pepe con il 33, 93%. A rischio eliminazione ci sono: Francesca Carrara e Simone De Bianchi con il 15,86% e Francesco Rana 13,93%. Chi sarà eliminato?

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, inizialmente previsto in diretta solo il lunedì in prime time su Canale 5 cambia programmazione e raddoppia anche al giovedì. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: