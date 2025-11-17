Stasera, lunedì 17 novembre 2025, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio anche gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Confermata la presenza dell’opinionista “ospite” Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della settima puntata del 17 novembre, cosa succederà?

Lunedì 17 novembre 2025 dalle ore 21.20 va in onda la nona puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Ma passiamo alle anticipazioni di stasera che vedrà il ritorno nella casa, nelle vesti di ospite, di Marina La Rosa, ex storica concorrente del primo Grande Fratello. La “gatta morta” del primo indimenticabile GF è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia a 25 anni dalla sua partecipazione. “Entrare qua per me è un’emozione, è come riaprire un diario segreto dove sono state scritte tante cose. Non pensavo di emozionarmi. Forse non mi conoscete, sono Marina, sono voi 25 anni fa” – ha detto Marina La Rosa nel video diffuso sui social.

Intanto nella casa Rasha e Ivana sono sempre di più ai ferri corti. Da amiche a nemiche, visto che dalla scorsa puntata, complice una nomination poco chiara di Ivana, Rasha ha cambiato atteggiamento scoprendo un lato inaspettato dell’amica. Spazio poi a Domenico che, dopo essere stato lasciato in diretta televisiva dalla compagna Valentina, ha letteralmente sbroccato nella casa con i compagni. Prima lite anche tra Jonas e Anita durante una cena. Il motivo? Anita avrebbe chiacchierato troppo di Francesca e Simone secondo il modello. Infine prima bacio anche per Omer e Rasha: è davvero l’inizio di un nuovo amore?

Grande Fratello 2025, eliminati e nomination del 17 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Francesca e Simone, Domenico, Rasha, Giulia e Flaminia?

Stando ai sondaggi la più votata dal pubblico è Rasha Younes con il 30,02% dei voti seguita da Giulia Soponariu con il 20,09%. In terza posizione Domenico D’Alterio con 19,62%, mentre a rischio eliminazione ci sono: Francesca e Simone con il 15,60% e Flaminia Romoli con il 14,66%. Chi sarà eliminato?

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura cambia nuovamente programmazione e dopo il raddoppia al giovedì torna con un solo appuntamento settimanale previsto per il lunedì sera. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: