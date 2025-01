Nella puntata di Grande Fratello di ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, numerosi colpi di scena, a partire da quello più eclatante: 6 concorrenti rientrano in casa in virtù di un ripescaggio deciso dal pubblico mediante un televoto flash. E’ la prima volta nella storia del Grande Fratello che alcuni concorrenti eliminati hanno avuto l’opportunità di tornare in Casa.

Grande Fratello: dei 6 concorrenti ripescati, solo 4 rientreranno ufficialmente come concorrenti, chi sono?

Alfonso Signorini ha rivelato che 6 ex concorrenti sono stati ripescati e avranno l’opportunità di tornare nella Casa. Si tratta di Eva Grimaldi (in precedenza eliminata), Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino.

Per il momento, vivranno nel Tugurio per alcuni giorni, e solo 4 di loro saranno reintegrati ufficialmente nel gioco. Non ci sono state nomination tradizionali: sarà il pubblico a decidere, votando tra i sei ex concorrenti, chi tornerà a essere un concorrente a tutti gli effetti.

Nessuna nomination: 6 concorrenti al televoto per rientrare in Casa

La puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello ha preso una piega diversa dal solito: non c’è stato il consueto spazio dedicato alle nomination e Alfonso Signorini ha annunciato che nessuno dei concorrenti è a rischio eliminazione. “Stasera siete tutti salvi, perché non ci sono nomination. Come forse sapete, grazie alle storie e alle dinamiche che rendono il programma così popolare, il Grande Fratello durerà ancora a lungo” ha spiegato il conduttore.

Al televoto, invece, sono finiti i sei ex concorrenti rientrati nella Casa:

Eva Grimaldi Jessica Morlacchi Helena Prestes Federica Petagna Iago Garcia Michael Castorino

Il pubblico dovrà scegliere i quattro che torneranno ufficialmente in gioco. Nel frattempo, i sei vivranno nel Tugurio fino alla chiusura del televoto, prevista per la prossima puntata, in onda giovedì 23 gennaio.