Salta l’appuntamento del Grande Fratello 2024 di lunedì 22 gennaio. Come mai? Il reality show di Alfonso Signorini cambia ancora programmazione. Scopriamo il perchè!

Grande Fratello news: la puntata del 22 gennaio 2024 non va in onda

Brutte notizie per i milioni di telespettatori che ogni settimana seguono le avventure dei concorrenti del Grande Fratello 2023 2024. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come “voce” del sentiment dei social, non va in onda oggi lunedì 22 gennaio 2024. Come mai? Cambia ancora la programmazione del reality show che nel corso degli ultimi mesi ha avuto una programmazione “ballerina” con continui slittamenti per la messa in onda di programmi come “Io Canto Generation” e durante il periodo delle festività natalizie.

Questa volta il Grande Fratello di Alfonso Signorini è stato sposato per lasciare spazio alla finale della Supercoppa Italiana 2024, la competizione calcistica conosciuta anche come EA SPORTS FC Supercup. Lunedì 22 gennaio 2024, infatti, Mediaset ha rivoluzionato la programmazione televisiva per trasmettere in chiaro e in prima serata dalle ore 20.00 su Canale 5 la finale di Supercoppa Napoli-Inter.

Grande Fratello quando va in onda?

Quando torna il Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini? La puntata del GF prevista per lunedì 22 gennaio 2024 slitta di un solo giorno. I coinquilini più spiati d’Italia, infatti, torneranno in diretta martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 21.25 con la trentaduesima puntata che, manco a dirlo, si preannuncia imperdibile.

Nuovi colpi di scena e scontri nella casa di Cinecittà dove il rapporto tra Giuseppe Garibaldi ed Anita si fa sempre più profondo. Se il concorrente ha confessato di provare un “amore fraterno”, la concorrente inizia a sentire troppo la presenza dell’amico al punto di confessare a Letizia di volere più spazio. Cosa succederà tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta del GF che questa settimana andrà in onda martedì 23 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5.