Si è da poco conclusa la diciassettesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 17a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 9 dicembre

La diciassettesima puntata del Grande Fratello di lunedì 9 dicembre 2024 è iniziata ancora una volta con uno scontro tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Durante la settimana la modella brasiliana ha deciso di portare Lorenzo con se in tugurio scatenando la gelosia della ex velina di Striscia La Notizia e non solo. Nella casa del GF in tantissimi non hanno apprezzato la scelta di Helena attaccandola. Il comportamento di Helena divide all’interno della casa, ma la modella ha cercato solo un confronto, l’ennesimo va detto, con l’amico Lorenzo, ma anche questa volta è andata male. Spazio poi al nuovo ed inaspettato triangolo amoroso tra Mariavittoria, Tommaso e Alfonso. Dopo 10 giorni trascorsi in tugurio, Mariavittoria e Alfonso si sono molto avvicinati facendo ingelosire non poco Tommaso. Alla fine però Mariavittoria sembra aver scelto il concorrente toscano.

Ma non finisce qui, visto che durante la lunga diretta si è parlato anche di Yulia. La concorrente ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello dopo la denuncia depositata dall’ex fidanzato. Una situazione molto delicata che richiede la sua presenza fuori dalla casa. Infine la sorpresa di Luisa, la mamma di Shaila. La donna è ri-entrata nella casa, ma questa volta per avvisare la figlia di guardarsi intorno: «inizia a giocare anche tu, qui stanno tutti giocando, la vita vera è fuori di qui». Sul finale la donna ha anche etichettato Lorenzo come “un giocatore” mettendo così in dubbio i sentimenti verso la figlia.

Chi è uscito ieri sera 9 dicembre dal Grande Fratello 2024: nessun eliminato

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Federica Petagna, Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Il pubblico da casa ha deciso di NON salvare e quindi eliminare definitivamente dalla casa Federica con il 15% delle preferenze.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 2 dicembre

Durante la diciassettesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Non è la Rai, Stefano Tediosi e Tommaso. Chi vuoi salvare tra Prestes, Shaila Gatta, Non è la Rai, Stefano Tediosi e Tommaso? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

