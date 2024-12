E’ calato il sipario sulla ventesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 30 dicembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 20a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 30 dicembre

La ventesima puntata del Grande Fratello di lunedì 30 dicembre 2024 è iniziata con uno scontro molto accesso tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo delle Non è la Rai contro Le Monsé. In particolare le due ex ragazze di Non è la Rai hanno avuto da ridire sul comportamento di Maria Monsè definita “una diva con le scarpe di cristallo” che ha ascoltato dei confessionali al vetriolo di quelle che considerava delle amiche. «Sono state velenosissime con me» – commenta Maria Monsè che cerca di difendersi rivelando alcuni dettagli e retroscena del tutto inediti sul passato della due Non è la Rai. Si passa poi a Javier che in settimana dopo aver terminato la conoscenza con Chiara è stato accusato da diversi coinquilini di non essere chiaro e trasparente. Il pallavolista, infatti, nella casa si è avvicinato a diverse concorrenti: prima il flirt con Shaila, poi Helena ed infine Chiara e c’è chi comincia a pensare la sua sia una vera e propria strategia.

Spazio poi ad un momento molto emozionante con Lorenzo che rivela una parte inedita del suo passato risalente agli anni del liceo quando si è ritrovato, contro la sua stessa volontà, ad essere vittima di un branco e a compiere cose di cui non va fiero. Un momento di grande commozione che ha fatto riflettere. Nella casa poi lo scontro tra Alfonso e le vip Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Poco dopo lo stesso Alfonso racconta della morte del padre scomparso prematuramente per un tragico incidente nella notte di Capodanno. A sorpresa poi l’abbandono di Pamela Petrarolo di Non è la Rai costretta per motivi familiari a lasciare la casa. Infine il confronto tra Zeudi ed Helena.

Chi è uscito ieri sera 30 dicembre dal Grande Fratello 2024: Le Monsè eliminate

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Zeudi, Emanuele, Bernardo e Le Monsè. Il pubblico da casa era chiamato a votare per un concorrente da eliminare: le meno votate sono state Maria e Perla Monsè.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 30 dicembre

Durante la ventesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando. Chi vuoi salvare tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

