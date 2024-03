Si è conclusa la 45ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A sette giorni dalla finale, il gioco entra nel vivo con due eliminazioni e la proclamazione del terzo concorrente finalista. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 18 marzo 2024 con le ultime news.

La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo 2024 è iniziata con la lite scoppiata in settimana tra Federico ed Alessio per uno spazzolino da denti. Tra i due non scorre buon sangue con Alessio che è stato richiamato da Alfonso Signorini: «hai un atteggiamento troppo rissoso, questa è una cosa su cui ti avevo già ripreso in passato e se ben ricordi ti avevo già chiesto di moderare i toni». Poco dopo l’imprenditore viene richiamato proprio dal Grande Fratello con un ultimo avvertimento.

Spazio poi al rapporto ritrovato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che in tugurio hanno avuto la possibilità di fare un reset di quanto successo nella casa. Il bidello di Reggio Calabria si emoziona nel rivedere quanto vissuto nella casa con l’attrice e confessa: « è l’unica persona per cui c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Oramai siamo arrivati alla fine e con i se e con i ma non si può fare nulla. E’ una donna adulta, matura, intelligente, vuole al suo fianco un uomo che non le fa mai mancare nulla, ma sai in passato tra la differenza d’età, l’inesperienza, i modi di pensare diversamente e le varie letture mi sentivo molto più debole rispetto a lei». Ma le emozioni per Giuseppe non finiscono qui: dalla linea della vita fino all’incontro con il fratello Antonio e le sue amatissime nipotine. Immancabile un confronto a distanza tra Perla e Mirko, mentre Alessio e Anita hanno vissuto il primo litigio nella casa per via della gelosia dell’imprenditore. Non solo, durante la serata è stato proclamato anche il terzo finalista tra Massimiliano, Paolo e Giuseppe. A trionfare è stato Massimiliano che vola in finale con Beatrice e Rosy.

Chi è uscito ieri sera 18 marzo 2024 dal Grande Fratello? Doppia eliminazione: fuori Anita e Paolo

Durante la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto che questa settimana ha decretato l’eliminazione di una concorrente. Al televoto in sfida Simona Tagli, Anita Olivieri, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi?. Il concorrente meno votato dal pubblico è Anita costretta a lasciare la casa. Ecco di seguito le percentuali di voto: Greta con il 31% di preferenze è la più votata. A seguire: Sergio con il 25%, Simona con il 24% e ultima posizione per Anita con il 20%.

Non solo, durante la diretta un televoto flash ha sancito anche l’eliminazione di Paolo Masella. Il macellaio di Roma ha perso al televoto contro Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese, terzo finalista del GF!

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 18 marzo

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Alessio, Simona e Federico. Chi vuoi salvare tra Simona Tagli, Federico Massaro e Alessio Falsone Sergio? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di giovedì 21 marzo 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 18 marzo

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quarantaquattresima puntata del GF di lunedì 18 marzo 2024: