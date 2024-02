Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini. La diretta della quarantesima puntata promette come sempre colpi di scena, ma anche tante emozioni e sorprese. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, mercoledì 28 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentanovesima puntata del 28 febbraio

Mercoledì 28 febbraio 2024 dalle ore 21.35 va in onda la quarantesima puntata del “Grande Fratello“, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5.In studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Dopo le ultime nomination è maretta nella casa del GF. Massimiliano Varrese ha stuzzicato Rosy e Letizia con cui ha avuto un duro confronto tirando in causa anche Giuseppe Garibaldi. Non solo, Anita è sempre più stranita dal comportamento di Giuseppe e si confida con Massimiliano: «L’altra sera ero con Sergio e Alessio, abbiamo fatto tardi, lui mi ha chiesto se andavamo a dormire e quando ho detto che volevo restare con loro, lui è andato via e la mattina dopo non voleva nemmeno fare colazione. È uno schema e io non ci sto più». Intanto anche la convivenza tra Perla e Federico sembra non funzionare, visto che i due hanno nuovamente discusso in giardino.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 28 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 40esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Simona, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Massimiliano e Paolo? Il concorrente più votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione nella puntata di stasera, mercoledì 28 febbraio 2024.

Stando ai sondaggi, Simona Tagli è la più votata con il 64,75%. A rischio: Federico Massaro (7,20%), Marco Maddaloni (6,25%), Paolo Masella (6,04%), Massimiliano Varrese (5,61%), Grecia Colmenares (5,08%) e Alessio Falsone (4,98%).

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e mercoledì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.