Tutto pronto per una nuova diretta del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini prima serata su Canale 5. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena con il verdetto del televoto che sancirà l’uscita dalla casa dei uno dei concorrenti. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, lunedì 15 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, la diretta della trentunesima puntata su Canale 5

Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con il “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Come sempre accanto a lui in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce del sentiment dei social.

Nella casa Anita si sente poco tutelata e protetta rispetto ad altri concorrenti arrivando perfino a minacciare di lasciare il programma. Un confronto con Stefano li porta a discutere con Anita che ribatte facendosi forza di un passato televoto: “io sono stata anche preferita insieme a Beatrice“. Lo stilista però replica rischiando anche di violare il regolamento e mettendola in crisi: “Sì, ma io conosco anche le percentuali“. Non solo nella casa è scoppiata un nuovo caso: le uova scomparse, mentre Greta si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi per dargli dei consigli.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 15 gennaio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 31esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che, questa settimana, determinerà l’uscita dalla casa di uno dei concorrenti. A rischio ci sono 8 concorrenti. Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, Monia, Anita, Sergio, Stefano, Paolo e Rosanna Fratello? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 15 gennaio 2024.

Stando ai sondaggi la preferita dal pubblico è Beatrice Luzzi con il 44.19% delle preferenze. A seguire Anita con il 13,69%, Sergio D’Ottavi 10.78%, Paolo Masella 6.70%, Stefano Miele 6.42%, Monia La Ferrera 6.15%. Fanalini di cosa: Federico Massaro 6.03% e Rosanna Fratello 6.03%. Chi uscirà dalla casa?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Per tutti i fan e gli appassioni del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini dopo le feste natalizie è tornato al consueto appuntamento del lunedì sera. La prossima settimana un piccolo stravolgimento legato alla programmazione della Supercoppa Italiana. Il reality andrà in onda martedì 23 gennaio 2024, ma anche il giovedì sera con il doppio appuntamento settimanale fissato per giovedì 25 gennaio 2024.

Intanto l’appuntamento con la casa del GF è in diretta h24 sul canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.