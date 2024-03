Il Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna in diretta in prima serata Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Prosegue la corsa verso la finale in programma ad aprile e nella casa ci sono già i primi due finalisti: Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Ma cosa succederà stasera? Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, giovedì 14 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della quarantaquattresima puntata del 14 marzo

Giovedì 14 marzo 2024 dalle ore 21.35 appuntamento con quarantaquattresima puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ad accompagnare il conduttore in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

In arrivo una bella sorpresa per Perla Vatiero dal suo fidanzato Mirko. Dopo tante incomprensioni, la coppia più amata di Temptation Island si riunisce, ancora una volta, sotto le telecamere per la gioia del pubblico e dei #perletti. Non solo, novità anche nel rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi; tra i due sono scappati dei baci sotto le coperte. Fuori dalla casa però la famiglia di Greta è contraria a questa conoscenza. Prima il fratello ed ora la mamma Marcella hanno puntato il dito verso l’imprenditore: «penso sia normale, Greta non ha altre scelte. Quindi si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo…Pensa che fuori il mondo non esiste più. Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. È come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando, quando fuori c’è un mondo. lo la penso così, perché comunque sono tutti giocatori detto sinceramente, andate a guardarvi precedentemente cosa ha fatto». Intanto nella casa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano ad avvicinarci.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 14 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 44esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del primo concorrente candidato all’eliminazione. Chi vuoi salvare tra Simona, Anita, Federico, Massimiliano e Giuseppe? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi è Simona Tagli la più votata dal pubblico con il 55,85% di preferenze tallonata da Giuseppe Garbaldi con il 15,17%. Vicinissimi e in rischio per il titolo di primo concorrente candidato alla prossima eliminazione sono: Massimiliano Varrese: 10,06%, Anita Olivieri: 10% e Federico Massaro: 8,92%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista tra fine marzo ed inizio aprile. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.