Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera mercoledì 26 febbraio? Ieri sera, il verdetto del televoto ha decretato, non un nuovo concorrente eliminato dalla casa più spiata d’Italia ma bensì il primo finalista del reality. A sfidarsi al televoto vi erano: Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2024?

Durante la 39ima puntata del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha decretato il primo finalista di questa edizione. La puntata inizia dalle ultime nomination che tanto hanno diviso nella casa. Spazio poi al lattegate di Federico che ha fatto nascere una serie di confronti e scontri all’interno del soft di Cinecittà. Durante la serata si parla anche dell’amicizia nata tra Perla e Alessio che fa ingelosire Mirko fuori dalla casa, ma anche del riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Di certo, come avviene ogni settimana, non sono mancate le sorprese: Simona Tagli riabbraccia la figlia Georgia, mentre il rapporto tra Greta e Sergio si sta evolvendo in qualcosa di speciale.

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello 2024

Al Grande Fratello 2024 ieri non c’è stata nessuna eliminazione, ma bensì il primo concorrente finalista di questa edizione. In lizza per approdare alla finale vi erano Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy. Il concorrente più votato dal pubblico è Beatrice Luzzi, che di conseguenza diventa la prima finalista del GF. Ecco di seguito le percentuali di voto che hanno decretato il primo finalista: Beatrice 60%, Grecia 29%, Massimiliano 7% e Rosy 4%.

La serata si chiude con le consuete nomination. In questa puntata tutti i concorrenti contro tutti, unica eccezione Beatrice Luzzi prima finalista. I concorrenti più votati nella casa sono: Simona, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Massimiliano e Paolo.

Chi vuoi salvare tra Simona, Federico, Alessio, Grecia, Marco, Massimiliano e Paolo? Il concorrente più votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione nella puntata di mercoledì 28 febbraio 2024.