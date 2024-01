Beatrice Luzzi ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello 2024. Si tratta della terza uscita dalla casa del GF per l’attrice di Vivere. Cosa è successo questa volta?

Beatrice Luzzi fuori dalla casa del Grande Fratello: il motivo

Non è un momento facile per Beatrice Luzzi che nelle ultime ore ha lasciato nuovamente la casa del Grande Fratello. L’attrice di Vivere ha annunciato ai coinquilini nella casa di dover nuovamente lasciare la casa di Cinecittà per raggiungere la sua famiglia colpita recentemente dal lutto del padre Paolo. Poco dopo Capodanno l’attrice ha abbandonato la casa per stringersi intorno alla sua famiglia colpita dalla morte del padre. Questa volta la Luzzi esce dalla casa per affiancare la madre durante la sepoltura del padre.

“Mamma, domani ci sono. Sono con voi. Alle 10 ci sono” – ha detto l’attrice spiegando poi all’amico Vittorio il motivo per cui è costretta a lasciare momentaneamente la casa – “sono con mia mamma e la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra, poverino. Lui voleva essere cremato ma poi, per una serie di motivi, è andata così“. Si tratta del terzo “ritiro” per l’attrice, anche se questa volta sarà un’uscita lampo visto che tornerà prestissimo nella casa.

Beatrice Luzzi, il monologo dedicato al padre morto

Intanto nella casa del Grande Fratello 2023 2024, Beatrice Luzzi ha dedicato un emozionante monologo al padre Paolo recentemente scomparso.

“Allora, tu sei già universo, infinito, come sei sempre stato, e ti ho sempre detto, ma non mi hai mai creduto. Secondo me adesso stai da Dio, ti sento che sei sereno. Sei con la nonna e il nonno, salutameli e datemi buoni consigli. Ora, però, ti mettono sotto terra, il tuo corpo, non ci piaceva tanto, né a me né a te. Avresti preferito che le tue ceneri fossero disperse in quel meraviglioso mare della Sardegna, che tanto hai amato e dove ci hai fatto vivere un’infanzia indimenticabile” – ha detto l’attrice.

Sul finale la Luzzi ha concluso dicendo: “alla fine hai avuto una bella vita babbo, molto bella. Hai retto con grande dignità fino alla fine, e te ne sei andato alla grande direi” toccando il cuore di tutti.