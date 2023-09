E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza su Canale 5. In attesa della prima puntata del debutto fissato per lunedì 11 settembre 2023, in queste ore sono stati svelati i primi nomi dei concorrenti ufficiali pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Grande Fratello 2023, si cambia registro: concorrenti nip e vip insieme

L’edizione 2023 del Grande Fratello segnerà una linea di confine tra il passato, il presente e il futuro di uno dei reality più amati e seguiti del piccolo schermo. A distanza di 23 anni dalla prima edizione del Grande Fratello vinta da una sconosciuta Cristina Pievani, nel corso degli anni il reality ha cambiato forma ed identità con la versione vip che ha visto partecipare personaggi noti come Cristiano Malgioglio, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Simona Izzo e tanti altri. Per la nuova stagione del reality si fa una passo indietro dopo le polemiche dello scorso anno e la nuova linea editoriale fortemente voluta dall’AD Pier Silvio Berlusconi. Il GF 2023 strizza l’occhio al passato portando nella casa più spiata d’Italia un cast di concorrenti composta da personaggi vip, ma anche Nip.

Dopo mesi di casting, bocciature e indiscrezioni, possiamo annunciarvi i primi sei nomi ufficiali di concorrenti pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. Partiamo dai vip: al GF troveremo l’attrice Grecia Colmenares, volto noto di tantissime telenovelas che hanno fatto sognare i telespettatori degli anni ’80 e ’90. Confermata poi la presenza di Alex Schwazer, il marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024. Il terzo concorrente vip è Beatrice Luzzi, conosciuta dal grande pubblico per la sua interpretazione del personaggio di Eva Bonelli nella soap opera Vivere.

Grande Fratello 2023, i primi concorrenti non famosi

Oltre ai nomi di tre concorrenti vip, il Grande Fratello 2023 ha svelato anche i nomi dei primi concorrenti nip, ossia sconosciuti. Tra questi ci sono: Vittorio Menozzi, un modello di 21 anni laureato in ingegneria gestionale e gestione industriale. Il ragazzo si è fatto conoscere ed apprezzare nel mondo della moda sfilando in passerella per importanti brand come Dolce e Gabbana e Missoni.

Tra i nip anche Letizia Petris, una ragazza di 24 anni di professione fotografa. La ragazza vive a Riccione ed è laureata in Digital Comunication. Infine nella casa anche Giselda Torresan, un’operaia che ha una grandissima passione per il trekking e la fotografia. Sui social vanta ancora prima delle luci della ribalta più di 100mila follower. Questo è solo l’inizio, visto che la lista dei concorrenti è ancora lunga!

Intanto vi ricordiamo l’appuntamento con il Grande Fratello da lunedì 11 settembre in prime time su Canale 5!