E’ terminata la quindicesima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una lunga diretta con tante sorprese ed emozioni, ma anche il verdetto del televoto che ha segnato l’eliminazione di un concorrente dalla casa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 30 ottobre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 15ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 30 ottobre

La quindicesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 30 ottobre parte con i cinque concorrenti candidati all’eliminazione. Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi riuniti nella sala led si esprimono sul possibile verdetto del televoto. Spazio poi a Beatrice e Massimiliano che, dopo settimane di scontri e litigi, si sono riavvicinati deponendo le armi. “Aspettavo da settimane una sua distesa sinceramente” – dice l’attrice a cui fa eco il ballerino-attore – “l’ho vista per la prima volta come un collega, anche di un certo tipo. No, non ci sto provando, ci stiamo conoscendo, visto che non ci siamo mai dati l’opportunità di conoscersi veramente”.

Durante la puntata spazio anche alla storia di Grecia Colmenares: dal debutto a soli 8 anni come attrice al grande successo che l’ha trasformata nella regina delle telenevolas. L’attrice ha poi vissuto una grandissima emozione rivedendo il figlio Gianfranco. Il GF ha poi puntato i riflettori su Vittorio che ha condiviso e mostrato le sue fragilità di uomo, mentre Giampiero Mughini ha parlato della sua storia d’amore con la compagna Michela confermando un tradimento. Immancabili i momenti dedicati alla regina Beatrice Luzzi che ha parlato di un flirt vissuto con Gerard Butler e della simpatia per Alfonso Signorini.

Chi è uscito ieri sera 30 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la quindicesima puntata Alfonso Signorini ha comunicato anche il verdetto del televoto con il concorrente eliminato. Questa settimana una nomination a cinque: Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Alla fine il pubblico da casa ha salvato con il 35% dei voti Beatrice Luzzi, la più votata da casa. Il concorrente meno votato è Valentina che, con solo il 9% delle preferenze, è il concorrente eliminato della puntata.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 30 ottobre

Durante la puntata non poteva mancare il momento delle nomination. I concorrenti immuni di questa puntata sono: Anita, Paolo, Mughini, Angelica e Ciro. Poi Cesara Buonamici rende immuni Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Le nomination vedono come sempre i concorrenti separati: da un lato gli immuni votano nel segreto del confessionale, mentre i nominabili nella sala led con le nomination palese.

Alla fine i concorrenti più votati di questa sera sono: Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda. Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato a rischio eliminazione nella puntata di giovedì 2 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 30 ottobre