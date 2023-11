Al Grande Fratello 2023 è arrivato il primo confronto diretto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la ex coppia di Temptation Island. L’ingresso di Perla ha sicuramente stravolto gli equilibri della casa, ma soprattutto della storia tra Mirko e la tentatrice Greta.

Mirko e Perla, un confronto a cuore aperto al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati faccia a faccia nella casa del Grande Fratello 2023 per un confronto a cuore aperto. Dopo il falò di confronto di Temptation Island da cui sono usciti separati dopo 5 anni d’amore e convivenza, i due hanno iniziato due percorsi sentimentali differenti, ma tra loro c’è ancora qualcosa di non detto. Tutto è iniziato quando Perla ha confessato tutta la delusione provata nei confronti del suo ex:

Non capisci che non è l’atteggiamento. La delusione sta nel fatto di sapere che io per 5 anni ho conosciuto una persona e di vedere una persona totalmente diversa. Non una persona che migliora. Io a differenza tua sono migliorata, sono cresciuta, sono maturata. Tu sei sempre lo stesso però ti sei trovato in delle situazioni dove magari… Tu stavi più avanti di me in certe situazioni. Mentalmente quella che doveva cambiare nella relazione sotto certi aspetti ero io. Se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non esistevano.

Il comportamento di Mirko che, terminata la storia con Perla, si è poi fidanzato subito con la tentatrice Greta ha deluso tantissimo la sua ex.

Mirko e Perla, faccia a faccia al Grande Fratello 2023: l’amore è davvero finito?

Non solo, Perla nel confronto diretto con l’ex fidanzato Mirko al Grande Fratello 2023 ha anche aggiunto: “la mia delusione rimane, la sofferenza rimane, perché comunque io veramente ringrazio le persone che mi sono state intorno. Cioè tanto di cappello alle persone che mi sono state intorno, perché c’è stato un mese… io ho trovato le forze di alzarmi, lavorare…

Mirko allora domanda: “ma a casa di chi era la colpa che le cose non andavano? Che tu…” con la ex che replica “io ti ho mai detto che il problema eri tu?”. Mirko allora ribatte:

Sempre. Soltanto quando sfogavi così mi dicevi “no, ero io”. Io mi mettevo lì, lo sai come sono fatto. Non mi è mai piaciuto litigare. Quante volte io sbottavo, me ne andavo perché non volevo discutere e tu non capivi. La colpa non è che era tua. Era colpa della situazione, l’ho sempre detto. Ci siamo buttati rabbia a vicenda. Tutte quelle cose che ho fatto le ho anche rinfacciate. Io non sono così, lo sai. Così dico lì.. e lo sai Perla che tutto quello che ho fatto l’ho fatto con la voglia di rendere felice te, a costo che io non lo ero.

Perla cerca di rimarcare la differenza tra l’amore e una infatuazione: “se io il primo amore l’ho provato per una determinata persona e so come l’ho provato e quello che ho provato l’ho provato per cinque anni, e so cosa vuol dire amare. Perché per me l’attrazione è una cosa, l’infatuazione è una cosa, l’innamoramento è un’altra cosa e l’amore è ancora un’altra cosa. Io a te ti ho amato più della mia vita” con Mirko che asserisce “anche io“.

L’ultima parola spetta a Mirko che precisa:

Purtroppo sono stati più i momenti negativi di quelli positivi. La realtà dei fatti è questa, Perla. Noi oltre al primo anno e mezzo, dopo un po’ ci siamo scordati che significa godersi una relazione a 25 anni, sicuramente. Non lo metto in dubbio. Però tu oggi ti rendi conto di quello che abbiamo fatto. E che ho fatto io per te. E io non ho mai detto che Perla non ha fatto niente. Non l’ho mai detto. Io senza Perla non sono… non riuscivo a diventare quello che sono oggi. A un certo punto siamo diventati il contrario. Ci facevamo solo del male. Solo del male, Perla.