Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha una crisi: l’abbraccio di Giuseppe Garibaldi

Al Grande Fratello 2023 si torna a parlare della conoscenza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. “Non ci riesce a pensare solo ad ora e non tornare sui soliti discorsi” – precisa il bidello di Reggio Calabria. Durante l’ultima settimana i due si sono molto riavvicinati con Giuseppe che nel confessionale racconta: “vedere una donna piangere e che sta male, che sta sempre sul piede di guerra ma è fragile non mi piace. Quella magia c’è ancora, c’è un qualcosa che ci lega“.

Beatrice Luzzi precisa: “che ci si voglia bene lo sappiamo già”. Nonostante tutto però le cose tra i due non vanno. “Secondo me ad oggi ci stiamo vivendo la casa con più tranquillità e spensieratezza e non litighiamo mai” – racconta Giuseppe Garibaldi – “quando l’ho vista piangere in quel momento, anche se ci fosse stato il mio peggior nemico l’avrei accolto”. L’attrice replica: “Alfonso non mettermi in queste situazioni, non lo sopporto più”, ma il bidello reagisce “il bene c’è, la magia c’è. Sono uno buono”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: fine di un “amore” al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi dice la sua sulla conoscenza con Giuseppe Garibaldi: “ho confermato più volte in questi ultimi tempo vedendolo anche interagire con altre persone che il sentimento più passionale è scemato. E’ così. Quello per cui sono andata a parlagli era il post puntata, la cosa che mi ha fatto più male è quella che ha detto Rosanna e che lui ha confermato. Quello che non posso sopportare è che lui possa pensare che non ero sincera, almeno questo riconoscetemelo, sono sempre stata sincera. Non faccio strategia“.

Dallo studio Cesara Buonamici: “lasciate da parte le parole ruvide e risolvetelo il vostro rapporto. Non tirate in mezzo estranei e non permettete a nessuno di interferire nella vostra storia comunque vada a finire”.

Ecco il video Mediaset.