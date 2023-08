Mancano poche settimane all’inizio della nuova attesissima edizione del Grande Fratello 2023, che si preannuncia ricca di novità visti i cambiamenti in merito alla linea editoriale in fatto di programmi tv voluta da Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini darà il benvenuto ai nuovi inquilini della casa di Cinecittà lunedì 11 settembre 2023, e già in queste ore circolano i primi nomi per quello che sarà il cast del GF 2023.

Grande Fratello 2023: arrivano Giampiero Mughini e Alex Schwazer

Stando agli ultimi rumors in fatto di concorrenti che dovrebbero varcare la porta rossa del Grande Fratello 2023, edizione che dovrebbe avere un cast con la presenza di personaggi famosi e persone comuni, i primi due concorrenti quasi “certi” del reality di Canale 5 sono il giornalista Giampiero Mughini (notizia anticipata da Dagospia) e l’atleta Alex Schwazer (notizia anticipata da Tvblog).

Due nomi non da poco visti anche i recenti trascorsi dei due personaggi noti. Giampiero Mughini è reduce dalla sua partecipazione, lo scorso autunno nel programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Alex Schwazer, è tornato alla ribalta, dopo i trionfi sportivi e le sue vicissitudini legate al doping, grazie alla docuserie Netflix in 4 puntate, firmata da Massimo Cappello, dal titolo Il Caso Alex Schwazer che racconta l’incredibile vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il marciatore azzurro.

Gli altri nomi circolati

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane in merito al cast per il Grande Fratello 2023, ci sarebbero anche quello dell’attrice Justine Mattera e della cantante Donatella Rettore. In precedenza si erano fatti i nomi delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, ma anche quello di Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità e Tale e Quale Show. Un’altra candidata è Giorgia Venturini.

Grande Fratello 2023, chi ci sarà in studio: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli

La nuova edizione del Grande Fratello avrà come unica opinionista in studio la giornalista Cesara Buonamici. Altro volto nuovo sarà Rebecca Staffelli, conduttrice radiofonica di Radio 105, nonché figlia del noto inviato di Striscia La Notizia, che sostituirà Giulia Salemi come lettrice dei commenti social in studio.