Il Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Durante la puntata di stasera il ritorno nella casa di Beatrice Luzzi assente momentaneamente, ma anche il verdetto del televoto. Ecco le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, sabato 30 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventinovesima puntata su Canale 5

Sabato 30 dicembre 2023 dalle ore 21.29 appuntamento con l’ultima puntata dell’anno del “Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Accanto al conduttore in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce del sentiment dei social.

Nella casa continuano gli screzi e le accuse verso Beatrice Luzzi, l’indiscussa regina di questa edizione. Rosy Chin e Anita Olivieri in settimana hanno etichettato l’attrice e regista come una alcolizzata per via di qualche bicchierino di troppo. Il pubblico ha poco dopo fatto notare come le due coinquiline siano solite consumare in cucina cicchetti alcolici durante la preparazione dei pasti. Non solo, nella casa Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono nuovamente riavvicinati complice anche un aereo arrivato fuori dalla casa con tanto di dedica: “oltre le liti meno testa più cuore”.

Intanto Giuseppe Garibaldi minaccia di uscire dalla casa. Il motivo? Il concorrente durante la notte di Natale dopo le parole di Marco Maddaloni che l’ha definito “burattinaio” ha dato un pugno nel muro. Un gesto che non è piaciuto al pubblico del GF né tantomeno a quello dei social con il bidello di Reggio Calabria che teme un richiamo da parte di Alfonso Signorini. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 30 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Intanto durante la ventottesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto. Questa settimana in nomination Perla, Grecia e Monia.

Chi vuoi salvare tra Perla, Grecia e Monia? Il concorrente meno votato sarà candidato all’eliminazione durante la puntata di stasera, sabato 30 dicembre 2023. Stando ai sondaggi al momento la concorrente preferita dal pubblico è Grecia Colmenares con il 44%. A seguire Perla Vatiero con il 29% e ultima Monia La Ferrera con il 25%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini. Il reality show di Canale 5 ha saltato diversi appuntamenti nel mese di dicembre, complice la programmazione natalizia e la finale di Io Canto Generation. Per il mese di dicembre si è collocato nel sabato sera di Canale 5 con scarsi risultati, visto che è stato sempre battuto da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Dopo la puntata di oggi, sabato 30 dicembre 2023, l’appuntamento con il GF dovrebbe ritornare nel consueto doppio appuntamento del lunedì e giovedì.

Intanto tutti i fan del programma ricordiamo che possono seguire le vicende dei concorrenti h24 in diretta dalla casa GF possono farlo collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.