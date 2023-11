Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di successo di Canale 5. Nuovi colpi di scena, scontri, confronti, ma anche emozioni ci aspettano nell’appuntamento di stasera. Scopriamo tutte le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, lunedì 20 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventunesima puntata su Canale 5

Lunedì 20 novembre dalle ore 21.29 torna il “Grande Fratello 2023“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Presenze fisse in studio: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli chiamata a condividere i post social.

All’interno della casa si è conclusa la “conoscenza” tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il bidello di Reggio Calabria, intanto, è sempre più vicino ad Anita anche se i due hanno più volte sottolineato che tra loro è solo amicizia. Intanto Mirko è entrato in crisi. L’ingresso di Perla ha sicuramente fatto scattare qualcosa nell’ex concorrente di Temptation Island che si è confidato con Angelica parlando dei sentimenti per Greta: “anche stando dentro casa, le piccolezze, i discorsi che fai… All’inizio cresceva il rapporto e poi è crollato di botto. Succede che uno discute, ma non così. Dall’essere al top al trovarsi all’opposto in un giorno mi ha mandato in tilt, quindi sono entrato in confusione. Quello ha iniziato a farmi venire i dubbi. Però sono contento per come mi sono comportato qui dentro. Non mi ha minimamente influenzato il percorso”. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination del 20 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati dalla casa? I sondaggi

Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello 2023 tra i momenti più attesi c’è sicuramente quello del verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato a decidere chi salvare tra Rosy Chin, Letizia, Grecia, Giuseppe Garibaldi, Ciro Petrone e Paolo? Ricordiamo che non ci sarà nessun eliminato, anzi i due concorrenti più votati saranno immuni nelle nomination di stasera.

Stando ai sondaggi la concorrente più votata dal pubblico è Grecia Colmenares con il 56,64% tallonata da Rosy Chin con il 10,31% e Giuseppe Garibaldi con il 10,17%. Fanalini di cosa: Ciro Petrone: 9,46%, Letizia Petris: 8,76% e Paolo Masella: 4,66%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

L’appuntamento con il Grande Fratello 2023, il reality show di successo di Canale 5, cambia ancora. Per tutto il mese di novembre l’appuntamento è solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Per chi volesse seguire h24 le avventure dei concorrenti ricordiamo che la diretta dalla casa GF è tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

E ancora per gli appassionati la diretta dalla casa live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.