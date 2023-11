Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A distanza di pochi giorni dalla diretta del lunedì all’interno della casa è successo davvero di tutto. Scopriamo le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, giovedì 9 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della diciottesima puntata su Canale 5

Giovedì 9 novembre dalle ore 21.29 appuntamento con la diciottesima puntata del “Grande Fratello 2023“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di voce dei social. Durante la lunga puntata si parlerà di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nuovamente vicini all’interno della casa. Non solo, nelle ultime ore Massimiliano Varrese ha avuto un duro sfogo con tutti i concorrenti accusandoli di falsità. Un momento che ha coinvolto tutti e che potrebbe essere determinante anche nelle prossime nomination.

Infine il bacio tra Letizia e Paolo. Dopo vari tira e molla, i due si sono lasciati andare all’emozione scambiandosi un lungo e passionale bacio all’interno della casa.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera, 9 novembre. Ci saranno eliminati? I sondaggi

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello 2023 immancabile il momento del televoto. Questa settimana il pubblico da casa è chiamato ad una importante decisione, visto che il concorrente mento votato sarà automaticamente il primo candidato all’eliminazione prevista nella puntata di lunedì 13 novembre 2023.

Chi vuoi salvare tra Ciro, Giampiero, Letizia, Massimiliano, Vittorio, Grecia e Giuseppe? Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all’eliminazione. Stando ai sondaggi al momento la preferita dal pubblico è Grecia Colmenares con il 31,92% delle preferenze. A seguire: Vittorio Menozzi 23,67%, Massimiliano Varrese 10,86%, Letizia Petris 9,63%, Giampiero Mughini 9,39%, Giuseppe Garibaldi 8,98% e Ciro Petrone con il 5,55%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Dove seguire il Grande Fratello 2023? Il reality show di successo è trasmesso in diretta con due appuntamenti settimanali in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. L’appuntamento con i concorrenti del GF è anche in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Infine la diretta dalla casa live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.