La grande macchina del Grande Fratello 2023 torna in prima serata su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Amicizie, simpatie, passioni, nomination ed eliminazioni: proseguono le vicende dei concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Ecco le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, lunedì 6 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della diciassettesima puntata su Canale 5

Lunedì 6 novembre dalle ore 21.29 torna in prima serata su Canale 5 il “Grande Fratello”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Accanto al conduttore in studio le presenze di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e di Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. La diciassettesima puntata del GF parte dal riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Dopo gli innumerevoli scivoloni del bidello di Reggio Calabria, i due hanno siglato una pace, ma non è chiaro se è destinata a durare.

Spazio a poi alla conoscenza tra Letizia e Paolo con la concorrente che ha deciso di prendersi un momento di pausa. E ancora: Mirko e Angelica sono sempre più vicini con l’ex concorrente di Temptation Island che ammette “tra noi c’è affinità”.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera, 6 novembre. Ci saranno eliminati? I sondaggi

Durante la diciassettesima diretta del Grande Fratello 2023 spazio anche al televoto. In lizza per l’eliminazione dal gioco ci sono: Giampiero Mughini, Giselda, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e Angelica. Chi vuoi salvare? Il pubblico da casa è chiamato a votare quale concorrente salvare. Il meno votato, invece, sarà eliminato dalla casa. Stando ai sondaggi al momento il concorrente più votato dal pubblico da casa è Giampiero Mughini con il 50,92%. A seguire: Giselda Torresan con il 13,91%, Giuseppe Garibaldi con il 13,82%. Fanalini di cosa: Alex Schwazer con 11,29% e Angelica Baraldi con 10,06%.

Chi uscirà dalla casa tra Alex Schwazer e Angelica?

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023 è trasmesso in diretta due volte a settimana: il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Non solo, ricordiamo che il reality show è in diretta h24 tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

La diretta dalla casa è anche sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.