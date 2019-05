Come rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di Grande Fratello 16 del 20 maggio 2019? Andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5, il settimo appuntamento col reality show targato Endemol è disponibile anche qui su Super guida tv. Ecco, infatti, il video Mediaset ufficiale con tutta la nuova prima serata dedicata al popolare programma condotto da Barbara D’Urso. Qui anche le video news dell’ultim’ora di oggi, con i nominati, il nuovo eliminato Gaetano e tutto ciò che è successo ieri in trasmissione. A lunedì prossimo!